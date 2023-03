Crisisnoodopvang Alteveer blijft langer open

ALTEVEER – De tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen in de Prins Willem Alexander-hoeve Alteveer blijft langer open. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Noordenveld ziet zich genoodzaakt tot dit besluit, omdat de doorstroom van asielzoekers in Nederland nog altijd onder grote druk staat. Omwonenden zijn inmiddels op de hoogte gesteld.

In januari richtte gemeente Noordenveld het leegstaande deel van de Prins Willem Alexander-hoeve in voor tijdelijke crisisnoodopvang. Dit was nodig omdat de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan Asielopvang (COA) overvol zaten.

Burgemeester Klaas Smid: ‘Helaas is het vanuit de Rijksoverheid niet gelukt om in de afgesproken periode van 3 maanden te voorzien in andere plekken voor noodopvanglocaties of reguliere asielzoekerscentra voor het COA. Wij voelen het daarom als een morele plicht om deze mensen te blijven helpen’.

In de Prins Willem Alexander-hoeve verblijven zo’n 40 vrouwen en kinderen. Het aantal en de samenstelling van de groep blijft gelijk. De crisisnoodopvang blijft vooralsnog open zo lang als nodig is. Het Rode Kruis, dat grotendeels bestaat uit vrijwilligers, verzorgt de opvang en is dagelijks aanwezig om de vluchtelingen bij te staan. Extra vrijwilligers zijn zeer welkom. Aanmelden kan via Manon Groenendijk, locatiecoördinator van het Rode Kruis: 06 38215088.