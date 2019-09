Crossen bij Amerika

EEN – De ‘volgasbaan’, zoals voorzitter van Stichting Motorsport Roden het vorige week treffend omschreef in De Krant, in Amerika was afgelopen weekend het decor voor de Dutch Grass Open. Een fraai evenement waarbij de ronkende motoren weer voor een hoop spektakel zorgden. Voor hen die het gemist hebben: op de Rodermarktzondag (22 september) vindt de laatste wedstrijd van het WK plaats op dit circuit. Daarnaast wordt traditioneel de Gouden Helm verreden. Kortom: genoeg reden om dan richting het circuit bij Amerika te vertrekken.