Crowdfundingsactie voor getroffen Roder ondernemers

RODEN – Doe je als ondernemer goede zaken of geen zaken? De coronacrisis blijft maar doorgaan en bedrijven moeten hun deuren gesloten houden of ze mogen op een klein kiertje open. Veel bedrijven zijn al lang gesloten en sommige bedrijven worden financieel hard geraakt door de coronacrisis. Er zijn gelukkig ook bedrijven die er geen last van hebben en normaal of juist nog wel beter draaien als anders. De overheid biedt steun aan, maar voor veel bedrijven is dit niet voldoende en soms door domme pech val je net buiten de boot en krijg je helemaal geen steun. Om getroffen ondernemers te steunen is er een crowdfundingsactie op touw gezet.

De ondernemersverenigingen, OCN en Zakenkring Roden steunen samen deze actie om de lokale ondernemer te steunen. Via de crowdfundingsite kunnen ondernemers en consumenten de ondernemers in Roden steun bieden door een bijdrage naar keuze te doneren. Een onafhankelijke vertrouwenscommissie beoordeelt de bedrijven die steun aanvragen en gaat met de ondernemer in gesprek om tot een goed en eerlijk oordeel te komen of en hoeveel steun ze nodig hebben. Wie de ondernemers een hart onder de riem wil steken kan een bedrag doneren op een speciaal daarvoor geopende bankrekening: NL67RABO 0365 7212 47. Direct doneren kan via de link: www.doneerdoel.nl/actie/3245/steunactie-ondernemers-roden. Meer informatie is te vinden op: roden.nl/crowd. Mailen kan naar: crowdfunding@roden.nl.