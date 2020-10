‘Cruijff had ook een oplossing voor de coronacrisis gehad’

De vijf van Wardenier

Een nieuwe rubriek in deze voetballoze periode. Elke week legt voetbalverslaggever Johan Wardenier vijf vragen voor aan sporters, coaches of andere prominenten uit de sportwereld.

De aftrap van deze rubriek zal door Martin Drent – oud-prof en trainer van VV GOMOS – worden gedaan. Op dit moment traint hij niet met zijn team. De spelers zijn verdeeld in groepen, zodat er toch nog getraind kan worden.

Jij bent burgemeester. Waar wil jij graag jouw stempel op drukken?

‘Als ik het recht zou hebben om burgemeester te zijn, wil ik heel graag een lans voor het verplegend personeel breken. Deze mensen verdienen niet alleen nu maar eigenlijk altijd al een beter salaris. De bonussen die nu uitgereikt gaan worden zijn prima, maar ik zie meer in een structurele oplossing. Maandelijks een hoger salaris, waardoor een ieder ook gewaardeerd wordt in materiële zin. Niet alleen met een bonus of een minuut applaudisseren.’

Mentaal sterk. Wat is dat eigenlijk voor jou?

‘Als het tegen zit zal je jezelf dienen te herpakken. Er voor zorgen dat je er alles aan doet om het te herstellen. Dat betekent een stapje extra doen om er het maximale uit te halen. Dat is in de sport zo maar ook in het dagelijkse leven. Als je in een rouwproces zit, is het van belang hier uit zien te komen. Mensen zijn sterk en komen veelal na een periode ook weer uit de dip. In de sport is het belangrijk dat als je tegen een teleurstelling aanloopt, hoe snel je jezelf kunt herstellen. De vraag is: blijf je erin hangen of schakel je de knop om?’

Wie is voor jou een inspiratiebron geweest?

‘Dat is mijn broer geweest. Ik was op jonge leeftijd een goede voetballer volgens de kenners. Alleen mijn broer was beter, werd mij vaak verteld. Het heeft mij getriggerd. Ik heb veel geïnvesteerd om beter dan mijn broer te worden. Het is gelukt. Uiteindelijk ben ik verder gekomen in het voetbal. Mijn broer helaas niet.’

Wie zijn jouw favoriete spelers, trainer/coach?

‘Ik heb altijd met veel respect naar Peter Houtman en Johnny Bosman gekeken. Ook zij waren centrumspitsen. Ze maakten veel doelpunten. Als trainer/coach mens is er voor mij maar één. Dat is Johan Cruijff. Dat is mijn voetbalgod. Ik heb nooit met hem mogen werken, maar voor mij is Cruijff de allergrootste. Niet alleen als trainer, maar ook als speler. Zijn manier van voetballen is zo sierlijk en gracieus. Het leek wel een danser. Ik denk dat Cruijff zelfs een oplossing voor de coronacrisis had gehad.’

Optimistisch zijn is een keuze. Jezelf willen ontwikkelen is een keuze. Een doel nastreven is een keuze. Je houding is een keuze. Wat komt er bij jou op als je dit leest?

‘Je kunt zelf heel veel bepalen. Ik sta positief in het leven. Het glas is bij mij vaak halfvol. Je loopt soms tegen zaken aan waardoor je geknakt wordt. Dat is wel afhankelijk van wat je meemaakt in je leven. Een sterfgeval is anders dan een penalty missen in een derby. Je moet het in verhouding zien. Dan kun je vaak ook de positieve kanten zien.’