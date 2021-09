Cultuur snuiven in Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN – De klanken van liv-muziek op het grasveld nodigen de ongenode gast uit om een kijkje te nemen bij ’t Dörpshuus in NijRoon. Roderik van de Werff van de Rijdende Popschool is daar uitgenodigd om een workshop te geven. Roderik speelt gitaar en begeleidt een man die niet onverdienstelijk zingt. Bezoekers blijven staan, maar er is hier vandaag meer te doen.

“Wij zijn als gebruikers van het dorpshuis vandaag uitgenodigd om met andere gebruikers kennis te maken”, vertelt Laurens Lukje, secretaris van Dorpsbelangen. “Wij vergaderen hier altijd.” Lukje laat weten dat Dorpsbelangen de belangen van inwoners vertegenwoordigt en als intermediair het lijntje met de gemeente korter weet te houden. Naast Lukje zit Astrid Reinders. “We hebben hier altijd de lessen kunstgeschiedenis gehad voor leden van Vrouwen van Nu.” En ze proberen dat hier dit jaar weer te organiseren. Op de tafel liggen wat handgemaakte spullen. “Dit is om te laten zien dat er binnen de Vrouwen van Nu ook een handwerkclub is, naast onder andere een leesgroep, een tuinclub en een loopgroep.”

Dan wordt de ongenode gast gewenkt door Bob Hulshof van Welzijn in Noordenveld. Hij laat een korte film zien over een huiskamer voor kwetsbare ouderen, een project in Gasselternijveen. “Wij willen kijken of we dit ook in het dorpshuis kunnen opzetten.” Zijn collega legt uit dat dit initiatief mooi zou kunnen aansluiten op het huidige koffiemoment op de maandagochtend. “Na de koffie zouden we kunnen lunchen en kunnen starten met een programma. Te denken valt aan een bewegingsactiviteit, een lezing of een wandeling.” Een mooi initiatief voor kwetsbare, eenzame ouderen die hier dan zonder indicatie terecht kunnen.

“We hadden hier vandaag graag wat meer presentaties en demonstraties gezien van gebruikers van het dorpshuis”, vertelt bestuurslid Bert Neven, “maar misschien is het vandaag te mooi weer of zitten mensen voor de buis voor de formule 1.” Neven wil ook wijzen op het programma van de activiteitencommissie. Jofien Brink, ook bestuurslid, maar zij zit namens het bestuur ook in de activiteitencommissie, verduidelijkt: “We hebben van de Provincie geld gekregen voor kunstverbreding. Wij doen mee aan deze pilot om meer reuring te krijgen in het dorpshuis, maar ook om meer culturele activiteiten te organiseren.” Pierre Berghuis, voorzitter van het dorpshuis, maakt zich wat zorgen over wat er na corona allemaal terugkomt. Hij doelt hiermee vooral de overdagkoren. “Mensen hebben in coronatijd andere activiteiten als wandelen en fietsen ontdekt en vragen zich af of ze datgene wat ze eerder deden, missen.” Maar hij is blij met de vaste gebruikers als de Buurtzorg, de biljarters, de koersballers, de klaverjassers en de kerk op zondag. Ook is hij trots op de goede toneelclub die met vier uitvoeringen veel publiek trekt. Bij het toneel zitten veel jonge spelers, waardoor er ook veel jonge bezoekers komen. Hoewel het dorpshuis de jeugd er graag nog meer bij zou willen betrekken, richten ze zich toch vooral op ouderen. “Wil je iets voor de jeugd doen, dan moet je daar ook de mensen voor hebben en die zijn niet goed te vinden”, laat Tineke Rispens weten. Ze denkt ook dat de jeugd te veel andere activiteiten heeft. “Zou je hier een mooi jeugdhonk kunnen inrichten, dan heb je een ander verhaal”, aldus Berghuis. Maar daar blijkt geen ruimte voor te zijn.

De ongenode gast besluit nog een rondje te lopen en komt in gesprek Wim Mekkering. De trotse voorzitter van het koor De Briljantjes vertelt over het tegenwoordig wat kleiner koor die eens per week oefent in het dorpshuis. “We zingen vooral wat oudere, vaak Nederlandstalige muziek wat goed in het gehoor ligt bij ouderen en treden dan ook het meest op in verzorgingshuizen.” Even verderop hoort ze iets over het weggeven van roem en ziet ze vier mannen een kaartje leggen. Het blijkt een delegatie te zijn van de klaverjasclub, die elke woensdagmiddag in het dorpshuis zit. Appie Lampe vertelt dat de club voornamelijk bestaat uit kaarters woonachtig in andere dorpen. Dat NijRoners die later vertrokken naar Drachten, Haulerwijk of Gerkesklooster nog wekelijks naar Nieuw-Roden komen, zegt wel iets. “Ja, het is altijd supergezellig.” Dit bevestigt ook de heer Colly, die even bij z’n clubgenoten komt kijken. Op het moment dat de ongenode gast een foto maakt van de mannen raken ze de kluts helemaal kwijt. De een heeft te veel en de ander heeft te weinig kaarten gekregen.

Na een uurtje vertoeven in en om ’t Dörpshuus besluit de ongenode gast nog even bij de muziek van Roderik te kijken. Michelle en haar tante zijn in de tablet, waarin zo’n 500 liedjes zijn opgenomen, op zoek naar een geschikt nummer om samen te zingen. Het lijkt dat Michelle het nummer nog niet heeft gevonden, want even later zet alleen de tante in op ‘Wonderful tonight’. Evi en Suze zitten even verderop, genietend van een ijsje, mee te deinen op de muziek.