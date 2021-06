Cultuurdagen de Lindenborg afgesloten met expositie

LEEK – Afgelopen week waren in de tuin van Museum Nienoord onder andere een kleurrijke draak, een verongelukte kartonnen koets, vele portretten en grote panorama’s van landgoed Nienoord te bewonderen. Zij maakten deel uit van de expositie, waarmee de cultuurdagen van de Lindenborg werden afgesloten. In het bijzijn van vele leerlingen, ouders, grootouders, kunstenaars en docenten opende directeur Geert Pruiksma van Museum Nienoord op dinsdagmiddag de tentoonstelling. Dat deed hij door samen met het aanwezige publiek hard ‘Open’ te roepen, zodat iedereen in Leek zou weten dat de tentoonstelling te bewonderen was.

Kunstdocenten Jelske Bootsma en Suzan van den Berg zijn blij met wat er is bereikt. ‘Hopelijk kunnen we dit volgend jaar weer doen,’ zegt Bootsma. ‘Je moet iets met de omgeving doen, want het is van belang dat leerlingen dit kunnen beleven. Het is zo tof dat er nu ook een expositie staat.’ Ook haar collega Suzan van den Berg is trots: ‘Dat het er nu staat, maar ook op de samenwerking met Nienoor, de horeca hier en de interesse van de omgeving. We hebben ook geluk gehad met het weer, dat steeds beter werd. We hebben zelfs zonnebrandcrème ingekocht voor de kinderen.’

Ook Geert Pruiksma is enthousiast over het eindresultaat van de cultuurdagen. Hij wijst op de verongelukte kartonnen koets, die een wiel heeft verloren en waar kartonnen personen omheen liggen. ‘Mijn collega heeft de leerlingen verteld over de geschiedenis van Nienoord, ook voor de dramalessen die hier plaatsvonden. Hij vertelde onder andere over het ongeluk van de familie Van Panhuys, die in 1907 om het leven kwam toen hun koets in het water reed. Dat greep een paar leerlingen toch wel aan. Het is mooi dat ze er zo een eigen vorm aan hebben gegeven. Op deze wijze raken de leerlingen op alle manier de geschiedenis aan.’

Dennis Volmer, één van de directeuren van de Lindenborg, is blij met de mogelijkheid die geboden is op Nienoord. ‘Het is zo belangrijk dat leerlingen ook op andere manieren leren, dan in de traditionele lessen Nederlands of wiskunde,’ zegt hij. Zelf heeft hij vroeger op het Nienoordcollege gezeten, maar in al die jaren heeft hij tot zijn grote spijt het landgoed nooit bezocht. ‘Toen de docenten vroegen naar de mogelijkheden heb ik dan ook gelijk gezegd dat we gek zouden zijn om dit niet te doen.’

Inmiddels is de expositie weer opgeruimd, omdat deze door de kwetsbaarheid van het materiaal niet langer kon blijven staan.