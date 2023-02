Cupido schiet raak in Onder de Linden

RODEN – De allereerste speeddateavond in hotel-restaurant Onder de Linden was een schot in de roos. Maar liefst 90 unieke deelnemers kwamen af op het liefdesevent dat het horecaetablissement in Roden organiseerde. Er werd flink op losgeflirt. Aan het einde van de avond wisten 23 deelnemers een leuke scharrel aan de haak te slaan. Het idee voor een avondje speeddaten kwam van Manon Bouwen, vertelt Janet Hamstra van Onder de Linden. ‘Ik wilde altijd al iets met liefde doen. Sowieso sta ik altijd open voor activiteiten die zijn gerelateerd aan ontmoeten en verbinden. Dus ja, ik was meteen enthousiast. Dat het zo’n succes zou worden, had ik niet durven dromen. Mensen kwamen overal vandaan. Van Sneek tot aan Coevorden en alles er tussenin. Ik begrijp het ook wel. Vroeger ging je stappen om mensen te ontmoeten. Tegenwoordig zitten singles op datingssites om een partner te vinden. Maar elkaar live ontmoeten is natuurlijk veel leuker. De jongste deelnemer was 18, de oudste 77. Het leuke was dat veel mensen bleven plakken. Het was een erg gezellige avond.’ In drie minuten tijd moesten deelnemers er zien achter te komen of er een mogelijk vonkje in zat. Daarna werd er gerouleerd naar een volgende potentiele partner. ‘We gaan binnenkort evalueren. Het concept is goed, nu moeten we het zien te finetunen.’