Cursus composteren op 13 november

NOORDENVELD – Op woensdagavond 13 november is er van 19.30 uur tot 21.30 uur een cursus composteren in het Clubgebouw van de Vrije Tijd Tuinders aan de Westeresch 18 te Roden (tegenover de Gamma).

Een cursus over het omgaan met het compostvat en het zelf opzetten van een composthoop of -bak komen. Bij het volgen van de cursus en de aanschaf van een compostvat en kun je subsidie aanvragen.



Opgave

Opgave bij Margriet van der Pol, bereikbaar per e-mail:

ivn.rodennorg@gmail.com of per telefoon op 050 503 45 74. De cursus is gratis.

Waarom compost?

In samenwerking met de gemeente Noordenveld en het IVN Roden organiseert de werkgroep Milieu van het IVN Roden-Norg de composteercursus voor de inwoners van Noordenveld. Composteren is een proces, waarbij allerlei organisch afval door bacteriën, schimmels en andere bodemorganismen wordt omgezet in een humusrijk, aardachtig product: compost. Compost is goed voor de tuin als bodemverbeteraar. Daarnaast is het een goede manier om aan afvalpreventie mee te werken. Zelf composteren is heel leuk om te doen, omdat je allerlei organisch afval op de composthoop doet en de wormen het werk voor je doen. Na verloop van tijd krijg je gratis mooie, schone compost om in de borders of op het gazon te strooien. Natuurlijk mag niet alles op de composthoop en om dat te leren is deze cursus heel geschikt, want composteren moet je leren.