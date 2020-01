Cursus Politiek Actief Noordenveld

NOORDENVELD – Op dinsdag 4 februari start de gratis cursus Politiek Actief voor inwoners van de gemeente Noordenveld. De cursus Politiek Actief, die is opgezet in samenwerking met de gemeenten Assen en Tynaarlo, is bedoeld voor iedereen die erover denkt politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Meedoen is gratis en opgeven kan via de griffie van de gemeenteraad van Noordenveld.

Lokale politiek Noordenveld

De deelnemers krijgen via de cursus inzicht in hoe de lokale politiek van Noordenveld werkt. Onder andere hoe de besluitvorming binnen de gemeente werkt en wat de rol is van raadsleden. Ook zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders uit de gemeente. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Praktische informatie

De 3 cursusavonden zijn op dinsdag 4, 11 en 25 februari van 19.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Op woensdagavond 18 maart vindt de uitreiking van de certificaten plaats aan de deelnemers. Alle bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis te Roden. Zie hier het volledige programma.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 24 januari 2020 aanmelden bij griffie@gemeentenoordenveld.nl met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en reden voor aanmelding. Voor meer informatie; neem contact op met de griffie op telefoonnummer 050 – 50 27 222.

Aan de cursus kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Deelname is gratis, maar de cursus vraagt wel inzet van de deelnemers. Deelnemers wordt daarom ook gevraagd om bij aanmelding te vermelden waarom ze graag de cursus willen volgen.