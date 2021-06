Cynthia Drenth-van Putten

Voorzitter Judovereniging Marum

“Judovereniging Marum is opgericht in 1975. Tien jaar later zijn we aangesloten bij de Judobond Nederland. De vereniging bestaat uit mensen die afkomstig zijn uit Marum en omstreken. Dit zijn allemaal enthousiaste mensen die het beste voor hebben met de club. Met 35 leden zijn wij een kleine en gemoedelijke vereniging. De leeftijden van de leden variëren behoorlijk. Zo zijn onze jongste leden 5 en 6 jaar en ons oudste lid is maar liefst 72 jaar. Judo is niet alleen een sport, maar ook een stuk persoonlijke ontwikkeling en discipline. Zo vinden sommige leden het moeilijk om contact te maken met een ander. Dat is toch wel een zeer belangrijk onderdeel in de judosport. Om dit te leren aan de kinderen heb je veel geduld en structuur nodig. Je moet een kind ook niet dwingen, maar alles met kleine stapjes tegelijk doen. Bij ons hebben alle activiteiten ook stilgelegen door corona. Sinds twee weken is de jeugd nu weer binnen aan het trainen en je merkt direct dat ze er super veel zin in hebben. Iedereen is blij dat ze weer binnen mogen judoën. Gelukkig hebben we nog wel wat buitenactiviteiten kunnen doen in de tijd dat we niet binnen mochten trainen. Zo zijn we bij de survivalbaan in Boerakker geweest en bij de midgetgolfbaan in Bakkeveen. Op deze manier kunnen de leden elkaar toch nog zien en even iets leuks doen. We hebben zelfs op onze eigen parkeerplaats nog wel eens trainingen gedaan. Dit waren dan wel oefeningen waarbij je elkaar niet kan aanraken en op gepaste afstand moet blijven. Dus dat is wel anders dan judogerichte trainingen.

Ikzelf ben nu bijna een jaar voorzitter en ik vind het echt ontzettend leuk om mijn enthousiasme over te brengen op de kinderen en de ouders. Daar tegenover staat dan weer dan het heel moeilijk is om leden te vinden, we doen daar uiteraard wel ons best voor, maar het is gewoon ontzettend moeilijk. Nieuwe leden zijn altijd welkom. De judosport heeft een hele brede doelgroep. Zelfs als je een lichamelijke of geestelijke beperking hebt kan je heel goed judo komen doen bij ons. Het mooie aan de judosport is dat iedereen gelijk is en respect voor elkaar heeft. Dit leer je ook tijdens de judolessen. Dat is wat naar mijn mening de sport zo mooi maakt. Iedereen hoort erbij.”