Daan neemt afscheid van Boekhandel Daan Nijman

RODEN – Voor de laatste keer draait Daan Nijman op 31 december de deur van Boekhandel Daan Nijman op slot. Met deze handeling neemt hij dan echt afscheid van de door hem opgerichte boekhandel. Daan begon de boekhandel in 1999 aan de Albertsbaan in Roden. Al snel groeide de winkel daar uit zijn jasje en werd de boekhandel voortgezet aan de Heerestraat. Na 21 jaar is het mooi geweest en is voor Daan de tijd aangebroken om te gaan genieten van rust en ruimte.

Het afgelopen jaar is de boekhandel overgenomen door Femke Liemburg en heeft Daan nog als zzp’er zijn bijdrage geleverd. Nu krijgt hij de ruimte om andere dingen te gaan doen, te genieten van de rust en meer tijd te besteden aan zijn hobby’s wandelen, tuinieren, lezen en reizen. Al zal dat laatste waarschijnlijk nog even moeten wachten. Het kan ook zomaar zijn dat Daan nog eens op de bridge- of schilderclub verschijnt. Want afscheid nemen van het een betekent ook nieuwe ervaringen opdoen op ander gebied. Het afscheidsfeest voor Daan in januari zal in een intiem, klein gezelschap zijn als gevolg van de huidige maatregelen.

De komende weken werkt Daan nog op verschillende momenten in de winkel. Op de website van Boekhandel Daan Nijman (www.daannijman.nl) staat een overzicht van zijn werktijden. Wie het leuk vindt om hem nog een keer in de boekhandel te ontmoeten, wie nog eens op Daans eigen wijze geadviseerd wil worden, wie met hem een serieus gesprek wil voeren of een grap wil horen; iedereen is van harte welkom. Het team van Daan Nijman wijst er wel op dat het drukke tijden zijn en vraagt iedereen in de winkel rekening met de ander te houden. Bovenstaande is helaas ingehaald door nieuwe cornamaatregelen. Alle niet essentiële-winkels, waar ook de boekhandel onder valt, blijven tot 19 januari gesloten.