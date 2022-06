Daan Nijman hoopt met crowdfundingsactie laatste geld Vasalis-kunstwerk bij elkaar te krijgen

Vasalis fiets- en wandelroute in de maak

RODEN – Het zal menigeen zijn opgevallen: het wordt mooi in Roden. Langzamerhand krijgt de centrumontwikkeling steeds meer vorm met de beplanting en de bomen in de perken. En het wordt nog mooier. Op het Heereborchplein in Roden moet straks een indrukwekkend vijf meter hoog kunstwerk verrijzen. Een boom, ontworpen door kunstenaar Nicolas Dings, moet het verblijf van dichter M. Vasalis in Roden blijven herinneren. Puntje is dat er nog zo’n 6000 euro nodig is om het werk te bekostigen. Om de laatste euro’s bij elkaar te krijgen, is er een crowdfundingsactie gestart. Daan Nijman die met zijn voormalige Boekhandel nauw betrokken is bij Vasalis, is er trots op dat de dichter een mooi monument krijgt. Zijn missie is om de boom, het monument en De Zulthe, het huis waar Vasalis heeft gewoond met elkaar te verbinden.

Het initiatief voor het monument komt vanuit de gemeente Noordenveld. Die wil in het centrum op een mooie en centrale plek de dichter Vasalis eren. Het grootste deel van het kunstwerk, een slordige 50.000 euro, is bekostigd door het Mondriaan fonds en de provincie Drenthe. Daan Nijman hoopt vurig dat het laatste geld via de crowdfundingsactie binnenkomt. ‘Het zou helemaal mooi zijn dat we nog wat over hebben om het beeld mooi aan te lichten.’ Het idee voor het kunstwerk is heel positief ontvangen, weet Nijman die zelf ook nauw betrokken is. Er is een speciale commissie in het leven geroepen die mee heeft gedacht over het ontwerp. Provincie, mensen van de Centrumontwikkeling en een aantal bewoners van de Heereborch zijn betrokken bij de tijdelijke werkgroep. ‘Onder andere Iko Mulder en Harry Poelstra zitten in die commissie. Iko kwam met kunstenaar Nicolas Dings, maker van het beeld van Spinoza in Amsterdam. Daar was hij enorm van onder de indruk. Er is contact gelegd en hij is ermee aan de slag gegaan.’ Het kunstwerk, een boom met poëzie van Vasalis erin verwerkt, is op dit moment in de maak. De werkgroep wordt binnenkort uitgenodigd voor een schouw, zegt Nijman die van plan is om een Vasalis wandel- en fietsroute te ontwikkelen. ‘De bedoeling is om het kunstwerk straks met het herdenkingsmonument en haar laatste woning, B&B De Zulthe, met elkaar te verbinden.’

Nu eerst die laatste euro’s nog even bij elkaar. Daarvoor spreekt Nijman ook ondernemers aan. ‘Het is een verrijking voor het centrum. De boom wordt geplaatst in het perkje op het Heereborchplein, een prachtige centrale plek. Ook voor winkeliers is het mooi dat er straks zo’n imposant kunstmonument staat, denkt Nijman. Femke Liemburg van Boekhandel Daan Nijman heeft in ieder geval al een bedrag toegezegd, net als theaterdirecteur Jacob Frölich. Nijman hoopt dat andere ondernemers dat voorbeeld volgen. En natuurlijk de liefhebbers van kunst. Mensen die vinden dat kunst het leven verrijkt. Burgemeester Klaas Smid en wethouder Alex Wekema zijn ambassadeurs voor deze actie. Doneren gaat heel eenvoudig via de link https://www.voordekunst.nl/projecten/12963-een-kunstwerk-voor-vasalis-in-roden