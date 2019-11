PEIZE – Op 12 november vond de Dag van de Mantelzorg plaats in Café Ensing in Peize. Het Contactpunt Mantelzorg Noordenveld (CPM) had voor deze dag Deddy en de Mamma’s uitgenodigd om de morgen te omlijsten met leuke muziek en liedjes. De voorzitter kon zo’n 70 aanwezigen welkom heten. Ze attendeerde op de ontbijtjes die bezorgd worden op 21 en 28 november bij de mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen hiervoor nog worden aangemeld via janniehouwing@welzijninnoordenveld.nl.