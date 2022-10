Dagbesteding Eigenwijz zoekt klusjes om te participeren in de maatschappij

‘Jezelf nuttig maken voelt beter dan alleen maar knutselen’

RODEN – Sinds begin juli is dagopvang Eigenwijz geopend in Roden. Deze dagopvang is onderdeel van het woonhuis Eigenwijz, dat is gevestigd in het oude Ky Hotel. De dagopvang werd door Annemiek en Marco van Veelen gestart en biedt plaats aan 12 bewoners. Sinds augustus werkt activiteitenbegeleider Jenny Bolt in de dagopvang. Te midden van zes van haar cliënten doet ze een oproep aan bedrijven in Roden: ‘We willen graag participeren in de maatschappij. We kunnen allemaal klusjes doen, bijvoorbeeld dozen vouwen, of koffie rondbrengen. Natuurlijk vermaken we ons wel, maar op een gegeven moment ben je uitgeknutseld. En jezelf nuttig maken voelt toch veel beter. Bewoonster Esther beaamt dit. ‘Ik houd heel erg van prutsen. Ik pak ook vaak dingen in cadeaupapier in.’

Jenny vervolgt: ‘We kunnen schoonmaken, dieren verzorgen, een lunch verzorgen, een cake bakken of dingen rondbrengen. Per keer kunnen er zo’n vijf mensen meewerken.’ Binnenkort opent er een mini-bieb bij de dagopvang. ‘Daarvoor zijn we nog op zoek naar boeken, maar die willen we niet hier aangeleverd krijgen. We halen ze graag thuis op. Mensen die klusjes hebben of boeken willen laten ophalen, kunnen bellen naar 06 – 82011420 of mailen naar info@woonhuiseigenwijz.nl.’