Dagopvang ’t Roderhart verzorgt wekelijkse puzzel in De Krant

‘Een puzzel die haalbaar is, maar zeker inzet vereist’

RODEN – Het is puzzelen geblazen in De Krant. Dagopvang ’t Roderhart gaat namelijk wekelijks een bijdrage leveren in de vorm van een zelfgemaakte puzzel. Eigenaren Jolanda Hummel en Marije Huijsman begonnen hier aan de start van de coronacrisis mee en zagen hoe de bezoekers van de dagopvang er veel baat bij hadden. ‘Bovendien is het gewoon erg leuk om te doen’, zeggen de dames. ‘En het is best uitdagend.’

Al zes jaar bestieren Hummel en Huijsman de dagopvang in het Vasalis-gebouw te Roden. Dagelijks komen ouderen uit de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo naar de dagopvang, waar zij zich in deze coronatijd van tien tot vier vermaken met andere ouderen. ‘Onze groep heeft een hoog niveau’, aldus Hummel. Dat houdt in: de ouderen die bij ’t Roderhart komen zijn goed bij de pinken. ‘Er wordt samen koffiegedronken, maar ook gekaart en natuurlijk gepuzzeld.’

Dat puzzelen deden ze dus al een tijdje. Toen op vrijdag 13 maart de dagopvang plotseling dichtging, kwamen de bezoekers thuis te zitten. Dat vraagt meer inzet van de mantelzorger, die het over het algemeen toch al erg druk heeft. ‘De mensen die dagelijks naar de opvang kwamen, moesten dat opeens missen’, zegt Huijsman. ‘Wij zijn direct gaan denken over wat wij de mensen nog wél konden bieden. Zo kwam het dat wij wekelijks een puzzelboekje bij de mensen langs brachten.’

Puzzelaars zijn de beide dames overigens niet. Althans, niet van nature. ‘Maar als je zoveel puzzelt, krijg je er vanzelf handigheid in’, zegt Huijsman. Hummel: ‘Ik vergelijk het met een goede voetbaltrainer die zelf niet zo goed kon voetballen.’

De puzzels helpen de ouderen scherp van geest te blijven. ‘De puzzels zijn zeker functioneel. Het helpt de ouderen op meerdere manieren. Het mooie is dat ze hulp van elkaar vragen. Ze lossen het vaak samen op. Iets wat ook in coronatijd nog gebeurde. Dan belden ze elkaar over de puzzels’, weet Huijsman. Hummel vult aan: ‘Ook de mantelzorgers vonden de wekelijkse puzzels die ze thuis kregen erg leuk om te maken. Zo heel simpel is het allemaal trouwens niet. We maken echt uitdagende puzzels. Daar ben je best even mee bezig.’

Om aan te sluiten bij wat bekend is voor de vaste bezoekers van de opvang, worden er vaak herkenbare thema’s gekozen. Puzzels gaan over de regio of over vroeger. Dat de puzzels nu met een groter publiek worden gedeeld, heeft twee redenen. ‘We willen de mensen hier in de omgeving ook het plezier gunnen om mee te doen’, zegt Hummel. ‘Maar het helpt mensen ook echt. Door met het brein bezig te gaan, houd je dat scherp.’

Dat laatste zagen ze goed terug bij de bezoekers van de dagopvang. ‘Toen zij eindelijk weer fysiek naar het Vasalis-gebouw mochten komen, merkte je bij sommigen toch veel achteruitgang’, zegt Huijsman. ‘De ene week ben je dagelijks met allerlei zaken bezig om scherp te blijven, de andere week is dat weg. Dat is best een klap voor de mensen. Nu we alweer een tijdje op de “normale” manier bezig zijn, zie je dat mensen het niveau weer oppakken. Maar het helpt niet om thuis te zitten.’

Om iedereen weer in het Vasalis-gebouw te kunnen ontvangen, zijn de nodige maatregelen getroffen. Maar toch wil nog niet iedereen komen. ‘Er zijn mensen die niet meer durven, nu het virus de laatste tijd weer is gaan oplaaien. Dat is begrijpelijk, maar wel jammer. Thuis lever je snel in.’

Vervoer is momenteel nog een probleem. De VOR-bus waar veel ouderen op vertrouwen, mag maximaal drie mensen per keer vervoeren. ‘Nu komen vele bezoekers in de auto. Soms brengt de mantelzorger ze of komen ze zelfstandig met alle risico’s van dien. Dat maakt het er niet gemakkelijker op.’

Maar het duo is vooral blij dat de groep ouderen nog dagelijks bij elkaar kan komen. ‘We hebben een hele gezellige en hele actieve groep. Voor corona gingen we er ook samen op uit. Naar de markt bijvoorbeeld of even naar Tuinland. Dat zit er nu niet in. Maar het is heel fijn dat we gewoon bij elkaar kunnen zijn’, aldus Hummel.

‘Het mooie aan dit werk is dat je soms dingen krijgt uit mensen, wat anderen er niet uit kunnen krijgen’, zegt Huijsman. ‘Dan zie je iemand van onze groep helemaal opfleuren. Prachtig om te zien en bovendien heel dankbaar.’ Hummel: ‘Wat wij bereiken is eigenlijk altijd in samenwerking met de mantelzorger. Het is een goede wisselwerking, met als doel om opname in een verzorgingstehuis te voorkomen of uit te stellen.’

Puzzelaars kunnen woordzoekers, woordspellen en plaatjespuzzels verwachten. Hummel legt de lat hoog: ‘De Dr. Denker voor senioren’, grapt ze. ‘Sowieso geen puzzel die alleen maar voor ouderen is. Ik denk dat iedereen hier even goed voor kan gaan zitten. Hij is haalbaar, maar vereist wel inzet. Je kunt hier best even zoet mee zijn.’

Boekhandel Daan Nijman stelt iedere week een boekenbon ter waarde van twintig euro beschikbaar aan een gelukkige winnaar. Het antwoord op de puzzel kan wekelijks tot en met maandag worden opgestuurd naar puzzel@media-totaal.nl of Gedempte Haven 5 te Roden. Puzzel mee en win!