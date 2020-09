Dagrecord positieve coronatests

REGIO – Het RIVM maakt vrijdagmiddag melding van 2.782 nieuwe positieve coronatests. En dat is een dagrecord. Zestien personen zijn overleden aan het virus en zesendertig patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis met coronagerelateerde klachten. De laatste dagen laten de positieve tests een stijgende lijn zien: woensdag stond het aantal op 2.357 en donderdag stond de teller op 2.552. Daarnaast werden er in totaal 57 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Het vdaadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid nog hoger omdat niet iedereen met klachten zich laat testen. Het RIVM noemt dat zorgelijk.