Daling coronabesmettingen, effect lock-down lijkt zichtbaar

REGIO – Voor de tweede week op rij is een daling van het aantal besmettingen zichtbaar. Het RIVM noteerde over de afgelopen 24 uur 130 nieuwe coronabesmettingen in Drenthe. De provincie zit onder het weekgemiddelde. Het landelijke cijfer zit daar ruim onder met 2300 minder besmettingen dan het gemiddelde over de afgelopen week.

In Drenthe gaat het om 44 besmettingen minder dan gisteren en 76 minder dan het gemiddelde over de zeven dagen daarvoor. De gemeente Noordenveld noteerde 6 nieuwe besmettingen.