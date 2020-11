Daling zet door: opnieuw minder besmettingen

REGIO – Het lijkt voorzichtig de goede kant op te gaan met het aantal coronabesmettingen in Nederland. Tussen gisterochtend en vanochtend zijn 8306 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat meldt het RIVM vandaag. Dat is een behoorlijke daling ten opzichte van gisteren: toen werden in een etmaal tijd 8763 nieuwe gevallen gemeld. Het is de derde dag op rij dat er een daling van het aantal besmettingen is geregistreerd. Het aantal gemelde sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 29. Dat betekent overigens niet dat al deze mensen de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Gisteren werden 39 sterfgevallen gemeld, zaterdag 51. Bron: RIVM.