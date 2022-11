Dames 1 MHC Roden wint knap in Zutphen

RODEN – De dames van Roden speelden tegen subtopper Zutphen. Na de overtuigende winst van 2 weken geleden tegen Haaksbergen, startten ze met veel zelfvertrouwen aan deze wedstrijd. Dat was te zien, want al in de 1e 2 kwarten maakte Roden het verschil. Eerst was het Julia Brink die de Roner dames op voorsprong zette en vervolgens tikte Silke Kuipers de 0-2 binnen. In het 3e kwart liet Roden zijn teugels een beetje vieren en dit werd meteen afgestraft. Zutphen kwam terug tot 1-2 en drukte Roden ver terug. Na een gele kaart voor Meike Oosterom werd het nog meer billen knijpen, maar keepster Nadine de Groot hield haar doel schoon. Na enige consternatie vlak voor tijd, de scheidsrechters floten een minuut te vroeg af en besloten vervolgens dat deze minuut toch nog uitgespeeld ging worden, stapten de dames van Roden met een 1-2 overwinning van het veld af. Komende zondag komt Zeewolde op bezoek in Roden. Om 12:45 uur speelt Dames 1 tegen Zeewolde.