Dames MHC Roden kapot maar tevreden

RODEN/LEEUWARDEN – In de hoofdstad van Friesland wisten de dames van MHC Roden een knap gelijkspel te boeken. De eindstand werd 2-2. Ondanks het weer werd het een mooie en leuke pot hockey. Gelukkig hadden de dames reservekleding bij zich want nat werd het wel. Roden kwam nog wel heel snel op achterstand, maar door een snelle counter van Meike Oosterom was het Silke Kuipers die knap de 1-1 binnentikte. Daarna kreeg Leeuwarden weer ruimte om te gaan hockeyen. Dat resulteerde in een strafcorner. 2-1 voor de thuisclub. Het bleef lang spannend, Leeuwarden kreeg veel strafcorners maar wist niets te verzilveren. De laatste vijf minuten deed Roden wat het wellicht eerder had moeten doen. Roden ging hoge druk spelen. Niet zonder resultaat, de Friezinnen werden zenuwachtig en Anouk Vos sloeg de bal hard in de kruising. Een terecht gelijkspel. Kapot, maar tevreden gingen de dames het clubhuis in.