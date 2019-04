Dames TIGA Provinciaal kampioen 2e divisie

LEEK – Op zaterdag 30 maart zijn de dames van TIGA naar Heerenveen afgevaardigd. In de ochtend mochten de jongste dames van de 2e divisie. Er werd super geturnd door Marit van der Ploeg en Daphne Eizenga, zo goed zelfs dat dit resulteerde in 2 provinciaal kampioenen! Daarna mochten Laura van Doorn, Iris Tuinstra en Marianne van Esch hun prachtige oefeningen laten zien. Met succes! Want alle 3 de dames wisten op het podium te komen. Iris en Marianne zijn provinciaal kampioen geworden en Laura kreeg in haar eigen categorie kregen het zilver omgehangen.