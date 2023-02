Dames van TIGA Leek zetten knappe prestatie neer

Om 8:00 mochten de niveau 5 meiden hun eerste wedstrijd starten. Na sterk te zijn begonnen op vloer, met prachtige vloeroefeningen en een gelukte overslag bij Lauren en de show gestolen door Denize, was het de beurt aan sprong. De plankoline veerde heel anders als in de zaal dus dat was wennen. De sprongen gingen goed en Lieke was heel trots dat haar overslagen gelukt waren. Bij de brug kwamen de wedstrijdzenuwen naar boven. Het ophurken ging niet bij iedereen helemaal lekker en we hebben wat oefeningen om gegooid. Ilza was hierdoor een element vergeten, maar omdat ze zo netjes turnde had ze een heel goed cijfer. Sophia haar brugoefening ging heel mooi vloeiend en de salto stond als een huis. Elin zwaaide enorm hoog. Bij balk waren de zenuwen nog niet weg en waren er wat kleine foutjes. Meintje had prachtig hoog op de tenen uitgevoerde pasjes en haar salto was hoog. Uiteindelijk is 1 team 1e geworden en het andere team knap 4e ondanks dat ze geen reserve turnster hadden.

Bij de 3e wedstrijd waren de niveau 4 meiden aan de beurt. Eline turnde eerder al de turn on tour wedstrijden en heeft in Januari deze oefeningen geleerd. Ze heeft het knap gedaan als eerstejaars middenbouw. Bij sprong mochten ze beginnen en ook hier werd al snel opgemerkt dat de plankoline heel anders veerde dan in de zaal. De sprongen gingen heel erg goed en ondanks dat Sophie wat last had van haar enkel en maar 2 keer had ingesprongen haalde ze een hoog cijfer op haar sprongen. Bij brug gingen Iris en Sophie haun kippen erg mooi. Maud had na een struggle met de kip het erg goed afgemaakt en Eline stond haar salto. Door naar balk, de meiden motiveerden elkaar erg goed, en ondanks een paar vallen gingen de oefeningen goed. Op vloer mochten ze als laatste hun kunsten vertonen. Maud had een hele goede stut tot handstand ookal moest ze hem een beetje corrigeren ook Selma gaf een prachtige show weg. Uiteindelijk is het team 3e geworden.

Daarna mochten de oudere meiden van niveau E hun wedstrijd draaien. Ze begonnen bij balk waar Bette heel erg goed haar zenuwen in bedwang heeft gehouden ondanks dat ze als allereerste mocht beginnen. Ilena liet weer een perfect boogje zien. Marit kwam zonder vallen haar oefening door. En de rest heeft hele nette oefeningen gedraaid. Bij vloer heeft Anna Sophie haar visitekaartje achter gelaten met een prachtige elegante oefening! Verder waren er ook geen grote fouten gemaakt en werden de oefeningen netjes afgemaakt. Bij sprong moesten de meiden er een beetje inkomen, maar uiteindelijk zijn er goede sprongen gemaakt. Denise sprong een prachtige half in half uit en Jojanneke sprong ook erg netjes. Als laatste mochten de meiden naar brug. Daar hebben ze allemaal goede oefeningen neergezet. Uiteindelijk is het team 3e geworden en zijn er individuele medailles behaald door Marit 3e, Ilena 2e, Anna Sophie 1e.