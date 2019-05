Dames VV Roden Kampioen!

RODEN – Voor zo’n 200 toeschouwers (!) zijn de dames van Roden in een meer spannende dan mooie wedstrijd kampioen van de vierde klasse geworden door een 2-0 overwinning op De Wilper Boys. Derhalve is twee wedstrijden voor het einde van de competitie, promotie naar de derde klasse al een feit. Een groot compliment naar trainer Gydo Jagersma, die het team de laatste jaren heeft begeleid en na dit seizoen met het kampioenschap afscheid neemt.

Roden heeft het betere van het spel. Met redelijk veldspel ontstaan er de eerste helft een aantal kansen. Mede door onnauwkeurigheid in de laatste pass komt de bal niet op de juiste plaats voor de vrijstaande speelster. De met name van zich doen sprekende Britt van Dijken is op links een plaag voor de dames van de Wilper Boys. De met een corner opgekomen Karin Kruiswijk kan de bal in een scrimmage ook niet in het doel werken. Een tweetal prima voorzetten van Maud Idema brengen Britt Udink en Rianne Lukkes in goede positie om te scoren, doch de keepster van de Wilp komt snel uit en pikt de bal op. De gevaarlijke spits Britt Udink loopt zich een aantal keren stuk op de stugge verdediging. Een prima diepe bal van Marion Raangs brengt Britt van Dijken in goede positie. Ze kapt naar binnen en schiet hard onder de handen van de keeper in de korte hoek. Een terechte voorsprong voor Roden. De bijna kampioen gaat door en wil de klus klaren. De vrije trap van dezelfde Raangs brengt de keeper van De Wilp in problemen. Ze laat de bal los waarna de immer keihard werkende Marieke Baving de bal in het open doel wil schieten. Ze raakt de bal niet goed en de bal verdwijnt naast het doel.

De tweede helft laat een beter combinerend Roden zien. Dat resulteert in vele kansen. Britt van Dijken is er op links meerdere malen door en brengt de bal voor het doel. De afwerking is niet geheel goed of de bal kan door de verdediging worden weggewerkt. De Wilper Boys laat zich niet vaak meer zien op de helft van de dames van Roden. Door onnauwkeurigheid of onoplettendheid in de verdediging van Roden ontstaan er de schaarse uitvallen toch een aantal kansen voor de rood zwarte dames. Dan is het billenknijpen maar gelukkig voor Roden heeft de spits haar vizier niet op scherp staan. De prima keepende Laura Hummel van de Wilp onderscheidt zich meerdere malen door op tijd uit te komen en de kansen van Udink, Baving en Idema onschadelijk te maken. De inzet van Karen Postma vanaf een 40 meter wordt kort voor de lijn weggehaald nadat ze de bal heeft ontvangen na slecht wegwerken in de verdediging van de Wilp. De tweede en bevrijdende goal wil maar niet vallen. De corners, die de Wilp krijgt te nemen, leveren veel spanning op, want een doelpunt kan zo uit de lucht vallen. In blessuretijd pikt de snelle Britt Udink de bal bij de middenlijn op. Ze passeert op prima wijze de laatste verdedigster en komt oog in oog met de keeper. Deze mogelijkheid laat ze zich niet ontnemen en maakt aan alle onzekerheid bij de dames van Roden een einde. Ze schiet de bal beheerst langs de keeper in het doel, 2-0. Het grote feest barst los voor de terechte kampioenen.