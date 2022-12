Damiel Dankerlui: ‘Het wordt een vechtwedstrijd, maar Oranje maakt kans tegen Argentinië’

HOOGKERK – Afgelopen zaterdag speelde Nederland tegen Amerika in de achtste finale van het WK. Een wedstrijd die de oranje leeuwen wisten te winnen. Onze verslaggever Johan Kamphuis keek thuis bij FC Groningen-speler Damiel Dankerlui naar deze wedstrijd.

‘Hoe gastvrij wil je het hebben; Dankerlui blijkt een buitengewoon vriendelijke gastheer te zijn. Een warm welkom met thee, een kerstboom, een al even gastvrije vriendin en een energiek kindje van twee jaar die al bij de eerste begroeting kusjes uitdeelt.’

Het is de avond van Denzel Dumfries en dus een speciale vond voor Dankerlui. Immers de half Surinamer speelt op dezelfde positie en kijkt met veel belangstelling naar de prestatie van de aanvallende verdediger. Oranje komt op 1-0 door een knappe goals van Memphis. ‘Wat een loopactie van Klaasen’, concludeert Dankerlui en inderdaad, bij de herhaling is te zien dat Klaassen een loopactie maakt waardoor hij twee spelers meetrekt en zo ruimte maakt voor de pass naar Memphis die daardoor vrij komt. Nederland bakt er in de eerste helft weinig van. Ziet ook de verdediger van FC Groningen die toch goede hoop heeft voor een beter vervolg in de tweede helft. ‘Oranje speelt erg verdedigend. Neemt weinig initiatief en zakt eigenlijk vooral in. Ze gokken op de omschakeling. Je mag de tweede helft toch verwachten dat het wat anders gaat. Dit is ook een beetje Oranje-onwaardig.’ Toch heeft Dankerlui er alle vertrouwen in dat het Nederlands Elftal de wedstrijd gaat winnen: ‘De VS zullen de tweede helft wat gaan komen denk ik waardoor er meer ruimte komt voor Nederland. En hoewel we niet sterk spelen zijn we wel dreigend. Ik denk dat we de 2-0 gaan maken.’ Met Dankerlui kun je best een gokje wagen, want die 2-0 komt er. Het wordt nog even spannend wanneer de VS een even gelukkige als bizarre 2-1 maakt maar uiteindelijk wordt zijn collega rechtsback de held van de avond wanneer die naast twee assists ook nog een doelpunt maakt. Oranje wint met 3-1 en Dankerlui is enthousiast. Vooral over de tweede helft: ‘Dit is wel het beste wat we tot nog toe van Oranje hebben gezien. Je ziet dat ze in het toernooi groeien. Tegen sterkere tegenstanders komt er wat meer ruimte en dan is Nederland dodelijk. Tegen Argentinië zal het lastig worden. Ik verwacht een echte vechtwedstrijd maar ik geef Nederland zeker een kans.’

Dankerlui is onder de indruk van Dumfries: ‘Die speelde echt de perfecte wedstrijd. Van die teruggetrokken voorzetten in combinatie met loopacties. Daar hebben ze veel op getraind. En dan nog scoren ook. Ja, ik let zeker speciaal op hem omdat hij op dezelfde positie speelt.’ Het voorspellen van de uitslag van een wedstrijd gaat de oud Ajax-speler beter af dan eten bestellen. Als de Surinaamse maaltijd er na ruim een uur nog niet is, blijkt Dankerlui de maaltijd in Ierland te hebben besteld. Een patatje uit Hoogkerk blijkt ook lekker.

Het gesprek komt natuurlijk op FC Groningen. Nog altijd is er geen nieuwe hoofdtrainer en neemt assistent-trainer Dennis van der Ree de honneurs voorlopig waar. Een verademing, is de voorlopige conclusie van de verdediger: ‘Ik heb echt weer met plezier getraind. En ik niet alleen, de hele groep was enthousiast. Na Buijs, die er toch altijd erg dicht op zat was Wormuth in het begin ook wel even prettig. Dat duurde maar kort’, blikt Dankerlui terug op een half jaartje onder leiding van de Duitse trainer. Al snel veranderde het enthousiasme in verwarring: ‘Steeds minder spelers begrepen ook maar iets van zijn spelopvatting. En als we het al dachten te snappen dan was het de week er op weer anders. Een wedstrijdbespreking hoort kort en krachtig te zijn, maar bij Wormuth waren ze lang en onbegrijpelijk. Niemand wist waar hij aan toe was. Hij wilde veel dingen veranderen. We mochten geen telefoons meer bij ons hebben op bepaalde tijden, maar voor al die maatregelen was nauwelijks draagkracht. Je zag zelfs mensen uit de staf met telefoons tijdens verboden tijden.’

Spelers en ook stafleden kwamen regelmatig met eigen ideeën hoe te voetballen maar vonden uiteindelijk altijd de dichte deur die Wormuth heette: ‘Dat was best frustrerend. We hebben zelf ook opvattingen hoe we kunnen voetballen of hoe het beter zou kunnen. We voelden ons als spelersgroep niet gehoord. Het kwam steeds weer terug op de visie van Wormuth en de onze klopte niet. In de communicatie ging het niet echt lekker. In de voorbereiding speelde ik bijna alle wedstrijden maar tijdens de eerste competitiewedstrijd zat ik op de tribune. Hoewel ik van niets wist. Dat was Wormuth me even vergeten te vertellen.’

Dankerlui heeft goede hoop op een betere tweede seizoenshelft. ‘Groningen heeft echt te veel kwaliteit om in degradatieproblemen te komen. Ik denk dat wanneer de meeste spelers zich weer lekker voelen, de prestaties vanzelf weer gaan komen. Wat mezelf betreft zal ik alles op alles blijven zetten om me in de basis te spelen. In alle bescheidenheid vind ik ook dat ik goed genoeg ben om de rechtsback van FC Groningen te zijn. Wanneer de spelvreugde en een logische speelwijze terug komen mag het publiek een leuke tweede seizoenshelft tegemoet zien. Daar heb ik vertrouwen in. Voor mij persoonlijk wordt het een belangrijke tijd. Want ik wil echt spelen. Het liefst bij deze prachtige club, maar anders ligt mijn toekomst misschien wel elders.’