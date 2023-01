Daniëlle Lokin verlaat ‘haar’ Kinderwereld

RODEN – Na ruim tien jaar nam Daniëlle Lokin afscheid als directeur van Speelgoedmuseum Kinderwereld. Dinsdag beleefde ze onder grote belangstelling laatste dag bij het museum met oud kinderspeelgoed in Roden. Daarna is het tijd voor haar pensioen. Lokin heeft belangrijke stappen gezet in het museum. Zo wist zij een behoorlijke professionalseringsslag te maken en ze zorgde ervoor dat Kinderwereld een maatschappelijke functie kreeg. Ook mensen met een beperking, een afstand tot de arbeidsmarkt, nieuwkomers en asielzoekers hebben een plek gekregen in het museum’, vertelt voorzitter van de Raad van Toezicht Gerrit Alssema. Lokin heeft een plek weten te creëren waar iedereen zich welkom voelt, zo zei hij. Jantina van der Broek uit Eelderwolde volgt haar op. Zij is van plan zich in te zetten voor een sterkere verbinding van het museum met onderwijs, culturele instellingen en de inwoners van Roden en omgeving.