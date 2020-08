Gerard Voskuil kan weer horen

RODEN – Velen kennen hem van de voetbalclub. Voetbal en Gerard Voskuil zijn namelijk onlosmakelijk verbonden. Hij is regelmatig te vinden bij ‘zijn cluppie’ VV Roden en bij SVMH in Niebert, waar hij jarenlang trainer was. Maar daar gaat het in dit verhaal niet om. Voskuil wil namelijk graag aandacht voor CI-dragers en mensen die voor een CI in aanmerking komen. CI is de afkorting van cochleair implantaat, een elektronisch implantaat dat geluid omzet in elektrische pulsen zodat de gehoorzenuw direct gestimuleerd wordt. Jaren geleden raakte Voskuil slechthorend en kreeg een gehoorapparaat. Zo’n acht jaar geleden ging zijn gehoor verder achteruit en kon nauwelijks meer horen. Voskuil las alles wat hij maar kon vinden over een CI, dat het tóch mogelijk moest maken dat hij weer zou kunnen horen. Dankzij het vernuftige apparaatje dat na een operatie op zijn achterhoofd is bevestigd hoort hij weer. Sinds een aantal jaren wordt er door het onafhankelijke platform OPCI huiskamerbijeenkomsten georganiseerd voor mensen die een CI dragen en voor mensen die ervoor in aanmerking komen. “In het noorden gebeurt dat op drie verschillenden plaatsen: in Leeuwarden, Haren en bij mij in Roden. Het doel is om ervaring uit te wisselen maar ook kwesties bespreken waar we tegenaan lopen. Over hoe partners ermee omgaan bijvoorbeeld. En de mogelijkheden die er zijn om audioapparatuur te beluisteren. Er is een schrijftolk bij. Dat werkt erg prettig. Dankzij de CI heb ik mijn levenskwaliteit teruggekregen. Ik kan weer communiceren. Een op een gesprekken lukken weer. Voor de CI hoorde ik helemaal niets meer. Het heeft me ontzettend veel gebracht. Veel mensen kennen het niet, weten niet wat er allemaal mogelijk is. En daarom wil ik er graag aandacht voor. Wie ook zo’n huiskamerbijeenkomst wil bijwonen kan zich aanmelden via henk.vanrees@opciweb.nl. Mensen die vragen hebben mogen mij ook gerust een mailtje sturen: ghvoskuil@ziggo.nl. Als ik iemand kan helpen door mijn ervaringen te delen doe ik dat heel graag!” Meer informatie over de CI is te vinden op www.opciweb.nl.