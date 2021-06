Dansen bij NL Doet

RODEN – Afgelopen vrijdag en zaterdag was het weer tijd voor de jaarlijkse vrijwilligersactie NL Doet. Overal in het land stroopten vrijwilligers de mouwen op om een handje te helpen, bijvoorbeeld bij het schoonmaken of schilderen van een verenigingsgebouw, reparatiewerkzaamheden of tuinieren. Ook in Noordenveld werden weer verschillende acties gehouden. Zo organiseerde De Hullen in het kader van NL Doet een muziekfeest voor de bewoners. Onder het genot van een advocaatje deinden de ouderen heerlijk mee op de tonen van een accordeon en er werd zelfs een enkel dansje gewaagd.