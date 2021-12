Compliment van Drenthe voor de SON

NORG – Vrijwilligers van Stichting Ouderenvervoer Norg, de SON, hebben het ‘Compliment van Drenthe’ ontvangen. De provincie Drenthe waardeerde de inzet van de vrijwilligers met een bedrag van 3000 euro. Al meer dan 25 jaar is de SON in het Norgse actief om vervoer voor 55+ en mensen met een beperking te regelen. De bus van de SON heeft een rolstoellift en vergroot daarmee de mogelijkheden voor rolstoelpassagiers om er op uit te gaan. Daarnaast weten de vrijwilligers van de SON goed om te gaan met mensen met dementie.

‘Dat we hebben gewonnen, was voor ons een echte verrassing,’ zegt Kor Haan. ‘Met dit geld kunnen we iets extra’s doen voor onze doelgroep en de vrijwilligers. Volgend jaar bestaan we 25 jaar en dat is een mooi moment om het gezamenlijk te vieren. Vervoer mag nooit een belemmering zijn om deel te nemen aan de samenleving.’ Norg telt 4000 inwoners. Om de bus ook financieel goed overeind te houden zijn er naast sponsoren ook bijna 100 particuliere donateurs die jaarlijks een bedrag schenken aan de vrijwilligersorganisatie. Ook de Oudejaars Snertactie levert altijd een mooi bedrag op. ‘Het is niet zo dat Norg uniek is met zijn bus voor ouderen en mensen met een beperking. Dat wij nu de prijs hebben gewonnen is mooi, maar er zijn zeker gelijkwaardige initiatieven te benoemen. Alleen deden wij als organisatie mee met aan het ‘Compliment van Drenthe’ en dan is het mooi dat veel mensen op ons hebben gestemd en ook de jury lovend was over ons initiatief,’ laat Kor haan tevreden weten.

Het Compliment van Drenthe is een initiatief van de provincie. Op 7 december, de nationale Dag van de Vrijwilliger, vond de bekendmaking van de uitslag plaats. Maar liefst 70 maatschappelijke organisaties hadden zich aangemeld. Uiteindelijk werden er vijf projecten genomineerd. Stichting Paardrijden Gehandicapten Meppel, Stichting Voedseltuin Emmen, Acanthis vrijwillige zorgondersteuning bij sterven en Meedoen – Samen aan de slag in Hoogeveen waren de andere. Zij kregen een cheque van € 500 uitgereikt. De jury zei dat het ouderenvervoer in Norg een prachtig voorbeeld is dat goed aansluit bij de inclusiviteitsgedachte. Inclusie was in dit jaar het thema dat bijzondere aandacht kreeg. Drents gedeputeerde Hans Kuipers: ‘Uitgangspunt hierbij is dat iedereen meedoet en ertoe doet. Activiteiten dienen voor iedereen toegankelijk te zijn, ongeacht handicap of beperking. Vrijwilligers zorgen ervoor dat activiteiten door kunnen gaan, zo zorgen we voor een sociaal en levendig Drenthe.’ Stichting Ouderenvervoer Norg verzorgt sinds 1996 vervoer. Er zijn zo’n 16 vrijwilligers verbonden aan de organisatie. De activiteiten van de vrijwilligers bestaan uit het rijden van de bus, het plannen van de ritten, het organiseren van uitjes, onderhoud van de bus en de website.