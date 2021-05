Dauwzwemmen in Zomerbad Peize

PEIZE – Afgelopen donderdag was het Hemelvaartsdag. Traditioneel de dag waarop veel mensen vroeg opstaan om vervolgens de wandelschoenen aan te trekken of de fiets te pakken om te gaan dauwtrappen. Met de organisatie van het dauwzwemmen geeft het Zomerbad in Peize een eigen draai aan de traditie. Ook deze Hemelvaartsdag opende het bad de deuren weer vroeg voor de dauwzwemmers. Vanwege de coronapandemie kon het bad dit jaar maar een select gezelschap ontvangen. Ook het gebruikelijke gezamenlijke ontbijt was dit jaar niet mogelijk. Voor de deelnemers stond in plaats daarvan een heerlijk ‘ontbijtje to go’ klaar van Bij Boon.