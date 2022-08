De allereerste schooldag: spannend!

REGIO – Na zes weken luilekkerland begonnen maandag de basisscholen weer. En dat was zeker even wennen. Voor kinderen én hun ouders. De wekker die op tijd rammelde, broodtrommels die volgestopt moesten worden met een gezonde lunch. Voor de allerkleinsten was het helemaal een spannende dag, toen ze maandag voor het eerst naar de ‘grote school’ gingen. Hier en daar rolde er een traantje over een wangetje toen ze moeders (of vaders) arm toch echt los moesten laten. Maar hé, na een week weten ze niet anders meer. En een beetje ritme is ook wel heel erg prettig!