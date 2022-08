De belangrijkste verschillen tussen online gokken en spelen bij een lokaal casino

In Nederland kunnen wij sinds eind 2021 legaal online gokken. Dat brengt veel flexibiliteit voor casino liefhebbers die niet altijd de deur uit willen om gokkasten te spelen. Maar wat zijn nou eigenlijk de belangrijkste verschillen tussen online gokken en een fysiek casino? In dit artikel zetten we de voor- en nadelen van beide op een rijtje.

Spelaanbod

Een groot voordeel van online casino’s is het feit dat er geen limiet is aan het aantal slots dat wordt aangeboden. Liefhebbers van slots kunnen online dan ook het grootste assortiment van gokkasten vinden. Sommige online casino’s hebben meer dan 1000 verschillende gokkasten. Verder hebben fysieke casino’s vaak een sterke focus op gokkasten van een specifieke software ontwikkelaar. Online heb je veel meer variatie. Of jou Microgaming, Stakelogic, Novomatic of NetEnt spellen wil spelen, je vindt ze er allemaal.

Uiteraard krijg je bij fysieke casino’s de thrill van gokkasten spelen mee. Met de knoppen, kleuren en geluiden is het spelen van gokkasten namelijk een hele ervaring. Online gokken heeft daarbij wel als voordeel dat je vanuit je eigen huiskamer kunt spelen.

Winkansen en RTP

Het RTP percentage doelt op het zogenoemde ‘return to player’ percentage dat op een gokkast zit. Spellen van goede ontwikkelaars zoals NetEnt hebben online vaak een RTP % van boven 95%. Dit houdt concreet in dat van al het ingezette geld op deze gokkast, 95% daarvan weer wordt uitgekeerd als spelerswinst. In fysieke casino’s is dit percentage meestal vele malen lager, namelijk rond de 70%. Je hebt online dus veel betere kansen om een prijs binnen te slepen. Zeker als jij een slots liefhebber bent is het in je voordeel om online te spelen versus in een lokaal casino.

Wat betreft tafelspellen zoals blackjack en roulette heb je online of lokaal dezelfde kans om te winnen of verliezen.

Casino bonussen

Een casino bonus is een tegoed dat een online casino aan haar leden geeft. Dit kan bijvoorbeeld een welkomstbonus zijn, of een cashback bonus als een speler geld verliest. Ook hanteren sommige online casino’s een extraatje voor spelers elke keer dat zij € 100 of € 200 op hun account hebben gestort. Bonussen zijn exclusief een ding van online casino’s. Lokale casino’s geven geen bonussen aan spelers. Meer weten over casino bonussen en waar je de beste kunt vinden? Bekijk hier de beste opties.

Spellen gratis oefenen

Als je een willekeurig online casino bezoekt zul je bijna altijd de optie zien om gratis spellen te oefenen. Dit heeft betrekking op bijna alle gokkasten, en soms ook op computer roulette of blackjack. De gratis versie van het spel is handig om op te oefenen zodat je weet wat je kunt verwachten. Het gratis spel is dan ook identiek aan het echte spel. Het enige verschil is dat je op de gratis gokkast geen echt geld kunt winnen. In lokale casino’s heb je niet de optie om gratis slots te oefenen, daar moet je direct met echt geld inzetten. Als je een beginnende speler bent, is eerst oefenen fijn om je strategie te bepalen en te zorgen dat je geen fouten maakt.

Casino sfeer

Wat geweldig is aan spelen bij een fysiek casino is natuurlijk die unieke casino sfeer. Veel casino’s hebben een luxueus rood interieur, gratis drankjes, en fijne muziek. Die echte sfeer kun je online niet ervaren. Het enige wat online bij die echte casino sfeer in de buurt komt is het live casino. Je wordt dan namelijk met een webcam verbonden met de croupier. Ook kun je chatten met andere spelers. Verder wordt in deze live casino’s vaak ook leuke muziek gedraaid.

Conclusie

Wat betreft spelassortiment en winkansen heeft een online casino veel voordelen ten opzichte van een fysiek casino. Het RTP % online is vele malen hoger dan in lokale casino’s Ook heb je online ontzettend veel keuze tussen spelontwikkelaars. Toch blijft die sfeer van een lokaal casino erg uniek! Hoewel er veel voordelen zijn aan online spelen, zullen lokale casino’s altijd hun aantrekkingskracht behouden.