De beste alternatieven voor Holland Casino Groningen

Liefhebbers van landgebonden casino’s kunnen hun geluk weer beproeven nu casino vestigingen door heel het land hun deuren waar hebben geopend na de afzwakking van de corona pandemie. Als inwoner van de regio Noordenveld denk je dan waarschijnlijk direct aan Holland Casino Groningen, en dat is zonde aangezien er nog veel meer opties zijn te vinden waar we je in dit artikel uitgebreid over zullen vertellen. Dit zijn onze beste alternatieven voor Holland Casino Groningen.

Flash Casino in Assen

Flash Casino Assen is het grootste casino van Assen, met maar liefst twee verdiepingen aan speelplezier gevestigd in het centrum in de buurt van de Gedempte Singel. Niet alleen is entree van Flash Casino Assen gratis, maar daarnaast kan je hier kosteloos genieten van hapjes en drankjes terwijl je aan het spelen bent. Met de auto ben je hier al in zo’n 20 minuten rijden, afhankelijk van waar je in Noordenveld woont, en kan je voor de deur of in parkeergarage Doevenkamp parkeren.

Qua spelaanbod vind je In het casino zo’n 75 gokautomaten met een speciaal gedeelte toegewijd aan klassieke speelmachines als Twin Timer, Golden Oldies, Oldtimer en Turbo Play. Gelukkig zijn er ook genoeg moderne automaten om achter plaats te nemen, zoals Wild Moon, Super Bell en de automatische Roulette Megastar G3.

Flash Casino Assen is iedere dag van 10:00 tot 01:00 uur geopend, en op vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 02:00 uur.

Casino de Gouden Leeuw in Zuidlaren

Casino de Gouden Leeuw staat in het centrum van Zuidlaren aan de Brink O.Z. Het casino is gloednieuw aangezien het pas eind september 2021 haar deuren heeft geopend. Casino de Gouden Leeuw is eigendom van de firma Lucky Star, die naast de vestiging in Zuidlaren nog twee andere casino’s in Gieten en Oude Pekela beheerd.

Het aanbod van spellen is met maar 50 gokautomaten iets kleiner dan bij Flash Casino in Assen. Helaas zijn er ook geen tafelspellen met dealers of croupiers te vinden, maar wel weer een automatische Roulette waarin je tegen 7 andere gasten kan spelen. Andere ‘meerspelers’, gokautomaten waarin je het opneemt tegen andere spelers, zijn Viva Las Vegas en Batman.

Casino de Gouden Leeuw in Zuidlaren is dagelijks van 10:00 tot 02:00 geopend. Let er echter wel op dat er geen treinen naar Zuidlaren rijden voor spelers die met de trein willen reizen.

Fair Play Casino Groningen

Mocht je nou weer eens een avondje uit zijn in Groningen, maar een ander casino dan Holland Casino willen uitproberen, ga dan eens langs bij Fair Play Casino. De locatie van de speelhal is het ​​Euroborg – Hitachi Capital Mobility Stadion, ook wel bekend als de thuishaven van FC Groningen.

De indeling van Fair Play Casino Groningen is erg overzichtelijk, en voelt nooit te vol of chaotisch aan. Ook het interieur is erg goed verzorgd en dit geeft het casino een luxueus gevoel. Wat ons opvalt is dat, van de drie alternatieven die we in dit artikel hebben besproken, Fair Play verreweg de meeste acties en promoties aanbiedt voor spelers, zoals de Big Booster Jackpot, Xtra Bonus Jackpot en de Fair Play Super 7 Jackpot.

Fair Play Casino in Groningen is dagelijks van 11:00 tot 02:00 geopend.

Meer weten over fysieke en online casino’s?

Natuurlijk zou je naast een van onze drie alternatieven er ook voor kunnen kiezen om bij een online casino te spelen. Mocht dit het geval zijn, dan raden we het online casino vergelijkingsplatform Stashbird.nl aan voor meer informatie over welk online gokplatform het beste bij jouw wensen aansluit.