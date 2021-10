‘De betrokkenheid is hier enorm, dat draagt bij aan een leuke sfeer op de club’

RODEN – De mixed hockeyclub in Roden timmert aan de weg, op alle vlakken. Nadat de club uit een flink dal is gekomen. Heel wat leden waren vertrokken na roerige bestuurlijke periode. Echter de overgebleven mensen zijn niet bij de pakken neer gaan zitten. Alles wordt aangepakt om er weer een levendige club van te maken met twee selectieteams die de weg omhoog steeds beter vinden. Ook de jeugd floreert weer. Maar liefst elf teams nemen deel aan de competitie en op zondag staan er zeven seniorenteams op het kunstgrasveld. Heren 1 en dames 1 doen het met een plek bovenaan in de competitie goed.

De club MHC Roden bestaat sinds 1968. Op 30 mei van dat jaar kwamen er een twaalftal hockeyers bij elkaar om te praten over de oprichting van een hockeyclub. Met twee herenteams en een damesteam starten zij in september 1968 aan de competitie. Zes jaar geleden nog, stonden de zaken er uitstekend voor bij MHC Roden. De eerste herenteam speelde zelfs landelijk, maar toen sloeg het bestuurlijke noodlot toe. Nu jaren later is de club wederom aan het bouwen. Twee jaar geleden heeft de club een nieuw kunstgrasveld aan kunnen leggen en dat heeft de weg omhoog bespoedigd. Een goed bespeelbaar veld is erg belangrijk voor de leden en potentiele leden.

Het afgelopen voorjaar dacht de club een roze hockeyveld te kunnen winnen, door een actie van het bedrijf Hockey Werkt. Bij voldoende stemmen zou de club een heus kunstgrasveld winnen. Een roze, naar de kleur van het bedrijf. Het bleek uiteindelijk om een marketingstunt te gaan. Een twijfelachtige stunt, want de uiteindelijke winnaar, HCW uit Winschoten, ontving een trainingsbord, met daarop een roze hockeyveld. De teleurstelling was daarom ook groot. Ook MHC Roden had er veel tijd in gestoken. Een aantal mensen binnen de club kreeg kennis van de actie en zijn een hele campagne gestart. De club heeft er echt alles aan gedaan om te winnen. Campagnes via social media, flyers door de brievenbussen bij allerlei mensen in het dorp. Ook hebben zij een mail gestuurd naar alle ouders van de jeugdleden. Om het maar onder de aandacht te brengen, zodat mensen zouden stemmen. De komende periode hoopt de club de stijgende lijn door te trekken. Het gaat weer de juiste kant op met de gezondheid van de vereniging en ook het ledenaantal wordt steeds beter. Richting de 400 leden. Dat is het doel. De club is druk bezig met het werven van nieuwe leden. Als het straks weer is toegestaan willen zij ook meer clinics gaan geven op scholen om dit doel te halen.

Het bestuur is op dit moment met één officieel bestuurslid nog steeds wat karig, maar dat betekent zeker niet dat de club niet bestuurd wordt, zegt penningmeester Arjen Reitsma. Op dit moment is de vereniging in onderhandeling met de gemeente over het Integraal Sport Accommodatie Plan (ISAP). Als duidelijk wordt hoeveel geld de club krijgt om het park op te knappen wil Reitsma het aan de leden voorleggen. ‘Zij bepalen mede hoe het geld besteed moet worden. En zo hoort het ook.’ Zeker is wel dat er binnenkort Ledverlichting komt op het park, weet de penningmeester. ‘Ook leuk is dat de hele vereniging nieuwe shirts krijgt. Het eerste heren en dames team worden helemaal in het nieuw gestoken. Wat verandert is dat het uniforme shirts worden. Geen verschillen meer tussen dames en heren. Beide eerste teams doen het goed, staan bovenaan in de competitie. Het unieke van onze vereniging is dat we veel actieve leden hebben. Veel leden coachen of trainen ook nog een team. De betrokkenheid is hier enorm. Dat draagt bij aan en leuke sfeer. Of er nog een ouderwets feestje op het programma staat? Goeie. Komende zondag zelfs. Een Oktoberfest waarbij ook een dj van Radio 538 komt draaien.’

Oktoberfest

Op 31 oktober zal Super Sunday alvast starten om 10:30u met de Veteranen, maar het échte feest zal beginnen om 16:30u. Hier zal Barend van Deelen plaatjes draaien, dé DJ van 538 die al jaren furore maakt bij feesten en partijen. Het thema is Oktoberfest: trek allemaal je mooiste dirndljurk of lederhosen aan, dan verzorgen wij de rest. Dit zal het eerste georganiseerde grote fuif worden sinds het AB-feest van 2020, in februari. Daar moet je toch bij zijn? Belangrijk: Op het feest kun je alleen betalen via Splitt, een gebruiksvriendelijke app, waarmee één teamlid bijvoorbeeld een rondje voor het hele team kan afrekenen, maar toch alleen voor zijn eigen deel betaalt. Hierover later meer informatie.