De beweegbare paal van Alex en de bodemloze sloot in Huis ter Heide

Raad van Noordenveld

Nieuwsgierig naar de opkomst, begaf ik mij afgelopen woensdag op de fractievergadering van Gemeentebelangen. Die vond immers plaats in De Brinkhof. Thuiswedstrijdje dus. Het viel me niet tegen. Waar inwoners vaak geen gehoor geven aan oproepen vanuit de politiek om te komen praten (kijk naar de inloopbijeenkomsten over het Raadsakkoord), kon Gemeentebelangen toch rekenen op een aantal bezoekers. Het leverde een interessante avond op, waarop onder meer gesproken werd over de Koelenweg (zie elders in De Krant) en het ISAP.

Eén van de aanwezigen was Chris Koeneman van Beweegdorp Norg. Een bloedfanatieke club die de zaakjes goed voor elkaar heeft. Koeneman ging met de raadsleden onder andere in gesprek over de sportinstructeurs die binnenkort worden aangesteld. Verder was er nog een inwoner die de verkeerssituatie aan de Langeloërweg nogmaals aan de kaak stelde. Bewoners van de Vijversburg sprongen al eerder op de bres voor een veilige oversteek, maar tot op heden is daar niets mee gedaan.

Verder kwam Wim Pastoor vooral spreken over de verkeerssituatie in zijn eigen dorp, al nam hij ook een brief mee die hem onder ogen was gekomen. Een brief van Tomorrow Energy, die claimen bezig te zijn met een zonnepark bij Huis ter Heide. Ze doen het voorkomen alsof dit in opdracht van de gemeente Noordenveld is, maar daar kon volgens Rikus Koopman geen sprake van zijn. Het betreft gewoon een projectontwikkelaar die kijkt naar mooie plekken voor een zonnepark, zodat ze daar geld kunnen verdienen. Het bedrijf, uit Eindhoven nota bene!, probeert op deze slimme manier een slaatje te slaan uit de energietransitie. Ik vrees dat we dat de komende jaren alleen maar meer zullen zien. De energietransitie brengt grote mogelijkheden met zich mee voor bedrijven die met zonnepanelen in de weer zijn. Ze buiten het groene geloof naar eigen goeddunken uit en zijn dus actief op zoek naar plekken waar zonneparken kunnen worden gebouwd. We gaan de komende jaren nog veel van dit soort geintjes voorbij zien komen. Er gaan mensen puissant rijk worden van de energietransitie, dat kan haast niet anders.

Ook over OBS de Marke werd nog kort gesproken tijdens de fractievergadering. Over de kinderen die aangaven zo snel mogelijk naar een ander onderkomen te willen. ‘Op de noodlocatie tocht het nog door het stopcontact heen’, wist één van de raadsleden te vertellen. De ander schetste een beeld van een jongetje die aan de ene kant van de klas in een t-shirt zat, terwijl men aan de andere kant met lang ondergoed in de klas zat. Tja, een schrijnende situatie natuurlijk.

Ondertussen is de raad nog steeds druk met experimenten, zo bleek maar weer. De raadsleden van Gemeentebelangen wezen elkaar er namelijk op dat de oordeelsvormende vergadering vanaf deze week vóór de besluitvormende komt. Een goede ontwikkeling, gezien het feit dat veel mensen op de publieke tribune vooral voor de oordeelsvormende vergadering komen. Het overkwam Mara Bosboom (van Mensinge en het Speelgoedmuseum) eens dat de vergadering werd afgesloten, terwijl het punt waarvoor zij kwam nog niet behandeld was. Dan ben je 3,5 uur verder en kun je met een de staart tussen de benen weer naar huis. In de tussentijd had je ook mooi naar de bioscoop kunnen gaan. Goed om te horen dat de raad nadenkt over hoe ze het de bezoekers meer naar het zin kunnen maken.

Verder informeerde een raadslid van GB naar de stand van zaken omtrent de centrumontwikkeling van Peize en Norg. Een update van de huidige stand van zaken zou goed zijn, om aan te tonen dat het geld niet alleen naar Roden gaat. Het is toch vaak de gedeelde mening dat Roden wordt voorgetrokken, ook al snijdt dit vaak in de praktijk geen hout. Laten zien dat er ook in Peize en Norg wordt gewerkt aan het centrum, moet aantonen dat men verder kijkt dan het gemeentehuis. Geen gekke opmerking, vind ik. Wil je de mensen tevreden houden, dan moet je kunnen laten zien dat er iets gebeurt. Voor de centrumontwikkeling van Roden is een gloednieuwe, peperdure website (www.roden.nl) opgericht. Hoeveel mensen hierop kijken is maar de vraag en aangezien het laatste nieuwsberichtje alweer van 12 december vorig jaar stamt, vraag je je ook af hoeveel nut zo’n site nou precies heeft.

Het waren allemaal gedachten die mij door het hoofd flitsten afgelopen woensdag. Toen Koopman het (inzake de verkeerssituatie van de Koelenweg) telkens over de ‘beweegbare paal van Alex’ had, heb ik mijn gedachten vakkundig weten uit te schakelen. Ik dacht aan de sloten langs de Koelenweg, die volgens Pastoor goud waard zijn. Althans: er ligt volgens zeker aan vier ton van werkzaamheden in de sloot. Dure sloten, dacht ik. In plaats van bodemloze putten hebben we blijkbaar ook bodemloze sloten. Je zal er maar invallen na een avondje in de kroeg. Rare gewaarwording lijkt me dat.

