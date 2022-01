De bibliotheek helpt Noordenvelders met vragen over van alles en nog wat

NOORDENVELD – Een sociale huurwoning in Drenthe zoek je op www.thuiskompas.nl. Voor de corona QR-code op je telefoon heb je een DiGID nodig en die vraag je aan op internet. Informatie over uitkeringen, afvalstoffenheffing, een paspoort, scheiden, belasting, toeslagen, energie besparen of je verhuizing doorgeven. Je kunt het zo gek niet bedenken of je moet ervoor naar een website. Niet iedereen vindt daar even makkelijk de weg. Maar de bibliotheek gaat daarbij helpen. En dat helemaal voor niets, ook voor mensen die geen lid zijn van de bieb.

“De bibliotheek is de plek waar iedereen met alle vragen terecht kan”, vertelt Evelien Huizinga, de lokale coördinator van de bibliotheken in de gemeente Noordenveld. “Niet alleen in onze gemeente, maar in heel Nederland. De bibliotheek doet dus veel meer dan boeken en dvd’s uitlenen!”

Je kunt gewoon binnenlopen en je vraag stellen. De persoon achter de balie helpt je en is het wat druk, dan wordt er iemand bij geroepen. Samen ga je op een rustig plekje achter een van de computers zitten, en op internet zoeken naar de informatie die je nodig hebt. We kunnen je inschrijven op Thuiskompas en laten zien hoe die website werkt. Hoe je het woningaanbod kunt bekijken en hoe je op een woning kunt reageren. Je hebt er een emailadres voor nodig, en als je dat nog niet hebt, dan maken we er samen een aan. En heb je thuis geen computer, tablet of mobiele telefoon, dan kan je op de computer van de bibliotheek je e-mail ontvangen. Dat kost niks. Als je op een woning reageert, stuurt Thuiskompas je een email of je in aanmerking komt of niet”, vertelt Evelien.

Voor de corona QR-code, belasting, toeslagen en andere privacygevoelige zaken heb je een DiGiD en een wachtwoord nodig. Die dingen regel je op internet. “Wij helpen je op weg, maar het echte aanvragen moet je zelf doen zonder ons. Dat kan niet anders. Het is net als met de pincode van je bankpas: die mag je nooit aan iemand anders geven.”

Zelf aan de slag

Voor mensen die nog nooit iets op de computer of internet hebben gedaan, hebben alle bibliotheken de Klik- en Tikcursus. En er is bijvoorbeeld een cursus Aan de slag met je DiGiD. De computerdocenten zijn vrijwilligers met verstand van zaken. De cursisten nemen vaak hun eigen telefoon, laptop of tablet mee maar dat hoeft niet. Evelien: “Altijd in kleine groepjes, met veel persoonlijke aandacht voor de cursisten. Je leert er hoe de websites van de overheid werken, waar je een DiGiD voor nodig hebt, hoe je hem aanvraagt maar ook heel hoe je de muis moet bedienen en hoe je een email verstuurt.” De cursussen zijn niet online. “Als het maar enigszins veilig kan, gaan ze tijdens corona door. Natuurlijk houden we ons aan de coronamaatregelen.”

De cursussen zijn vaak erg gezellig en je leert er nieuwe mensen kennen, vertelt Evelien. “Een mevrouw gaf zich voor de derde keer op voor de Klik- en Tikcursus. Dat is wel heel bijzonder, dacht ik. Dus ik vroeg heel voorzichtig: vind je computeren zo moeilijk? Nee zei ze, maar ik vind het zo gezellig! We drinken samen koffie, ieder van ons iets lekkers mee… Daarvoor doe ik het! En dat is prima.” Meer weten? Ga naar de dichtstbijzijnde bibliotheek in jouw gemeente. De vrijwilligers en de medewerkers staan er voor je klaar.