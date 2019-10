‘De boeren hebben van zich laten horen’

Ook Noordenveldse boeren protesteren in Den Haag

DEN HAAG – Het boerenprotest van vorige week dinsdag is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Boeren uit het hele land togen massaal naar de regeringsstad om hun stem te laten gelden. Ook Noordenveldse boeren meldden zich in Den Haag. Onder hen Henk Kroeze uit Zuidvelde. ‘Er heerste een soort festivalsfeertje’, zegt hij, daags na het protest. ‘Ik vond dat ik heen moest, aangezien ik over zulke zaken vaak een mening heb. Het gaat ook om mijn toekomst, dan moet je je stem laten horen.’

Kroeze twijfelde nog of hij wel heen zou gaan, maar raakte maandagavond overtuigd. ‘Er kwam een stoet trekkers bij ons voor de deur langs, wat voor mij het teken was om wél te gaan. Zo’n protest: daar moet je bij zijn geweest.’ En dus vertrok hij de dag erna richting Den Haag. ‘Niet op de trekker, dat was me iets te ver. Ik ging gewoon in de trein heen. In Den Haag trof ik nog aardig wat jongens uit de buurt.’

In Den Haag merkte hij dat er sprake was van een vrij ontspannen sfeer. ‘Een soort festivalsfeertje’, aldus Kroeze. ‘Er was helemaal geen sprake van een vijandige sfeer, ook niet toen politici het podium opkwamen. Ik denk dat de boeren op deze manier goed van zich hebben laten horen.’