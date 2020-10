RODERESCH – De herfst is ontegenzeggelijk aangebroken. Het waait en regent, en wie onder bomen doorfietst loopt de kans een eikel op zijn kruin te krijgen. Om de overlast van de herfst binnen de perken te houden, is boomonderhoud van groot belang. In Roderesch, pal tegenover het RAShuys, leverde dat deze prachtige plaat op. Gewapend met hoogwerker, helm, oorbeschermers en een kettingzaag, kreeg deze tot de tand toe bewapende boomverzorger één mededeling: hij kon de boom in!