De bouw van de basisschool in Veenhuizen is van start!

VEENHUIZEN – Het was een mooi gezicht zoals alle kinderen van basisschool Kindcentrum Speel en Leer in Veenhuizen in optocht naar de bouwplaats liepen. Allemaal een schep in de hand, enkele met bouwhelmen op, de conciërges Albert en Ger voorop met kruiwagen. De bonte stoet leerlingen met hun juffen trok veel bekijks. Er viel dan ook wel een feestje te vieren. Schooldirecteur Aukje Oldenkamp nam het woord. ‘Eindelijk is het zover, we gaan vandaag de start meemaken van de bouw van onze nieuwe school. Voor ons allen is dit een speciale dag. Over een jaar staat hier een fantastische mooie school. Een nieuw gebouw waar we erg trots op kunnen zijn.’

Belangstelling is er niet alleen van ouders van de leerlingen. Ook de oudere garde staat goedkeurend toe te kijken. Saskia Schotman en Grietje Vording van dagopvang Bij de Buren hebben enkele oudere gasten meegenomen en zelfs stoelen voor hen klaargezet. We zien mevrouw Woudstra en Verhage. Annie Tjassing loopt rond en Tiny Veenstra van Zunneschien is er ook. ‘Ja, ik heb 10 jaar in de ouderraad gezeten en drie kinderen van ons hebben hier achter elkaar ook op school gezeten. Dan wil je dit toch niet missen. Er gaat een stukje geschiedenis voorbij, maar er komt ook weer wat nieuws en dat is mooi voor ons dorp.’

Burgemeester Klaas Smid kijkt tevreden rond. Het echt politieke werk laat hij ditmaal over aan onderwijswethouder Alex Wekema. ‘Ik had het de leerlingenraad al een aantal jaren geleden beloofd. Jullie krijgen een nieuw schoolgebouw. Ik ben blij dat het eindelijk zover is. Ook mooi, het gebouw wordt duurzaam, met zonnepanelen, geen gas en een schoolplein met veel groen. Een gloednieuwe school en dat energieneutraal. En wat ook nog mooi is, we werken zoveel mogelijk met lokale ondernemers.’ Dat de nieuwbouw door onder andere de duurzaamheidgaranties vertraging op liep van bijna een jaar en flink wat extra geld heeft gekost is deze feestelijke ochtend even vergeten. Het is feest, er hangen vlaggetjes langs de straat, er is taart en wat lekkers voor iedereen. Alle kinderen hebben hun naam of met verf en stift hun vingerafdruk op een houten paal geschreven. Als startschot voor de bouw die de die paal als eerste heipaal. Het ging van Hiep Hiep Hoera Heien Maar. De school valt onder de stichting Christelijke Kindcentra Drenthe. Namens hen was Albert Velthuis aanwezig. Mooi ook dat voormalig OPON-directeur Albert Eissing er ook nog even was. Beide directeuren hebben veel samengewerkt bij de bouw van zowel school De Schans in Een als deze in Veenhuizen.

Er werd hard gewerkt door alle kinderen om een bult zand op te ruimen die de werklui in de weg lag. ‘Eerst die bult weg, anders kunnen we niet beginnen,’ klonk het van de zijkant. De werkmannen, de architect en anderen keken geamuseerd toe. ‘Hebben wij weer minder werk te doen.’ We zien Dirk Riedstra van de Boerenbusinessclub toekijken. Veenhuizer Ambtenaar Johan Panman was er ook en zag zo de UNESCO-nominatie weer een stapje dichterbij komen.

Twee jaar geleden fuseerden de twee basisscholen in het dorp. OBS De Vlinderhof en CBS De Veenstra gingen een samenwerking aan. Dit alles met als oogmerk dat twee scholen in een dorp met een dalend kinderaantal niet meer kon. Aukje Oldenkamp: ‘We hopen er rondom oktober in te zitten. Voor de zomer zou nog mooier zijn, maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. In ieder geval is onze school een uniek ontwerp op een unieke locatie. Buitenschoolse opvang Kidscasa, de peuterspeelgroep en alle leerlingen krijgen allemaal hele mooie nieuwe klassen. Het geeft voor iedereen een goed gevoel om vanaf stap 1 betrokken te worden bij de bouw. En er komt ruimte voor elk kind. Spelend leren is ons idee. Zowel binnen als buiten.’

De houten Heipaal met alle kindernamen krijgt nog een tweede leven. Hij gaat niet voor eeuwig de grond in, maar zal ergens rondom school een bijzonder plekje krijgen.