De Burgemeester Borgerstraat al meer dan 20 jaar Oranje gekleurd

RODEN – Al jarenlang kleurt de Burgermeester Borgerstraat oranje tijdens een groot eindtoernooi waar Nederland actief is. De straat kan misschien wel gezien worden als dé oranjestraat van Roden. Maar wie zitten nou eigenlijk achter dit idee? Hoe is het idee ontstaan? De Krant ging op onderzoek uit en kwam al snel in contact met de twee initiatiefnemers: Willy Schepers en Tonny Vlaar zijn de twee grootste oranjegekken uit de straat.



Willy en Tonny kennen elkaar al een behoorlijke tijd. Vaak trekken ze er samen op uit en bezoeken ze een wedstrijd van hun favoriete club FC Groningen. Mede door deze uitjes hebben ze een speciale band opgebouwd. Tonny weet nog als de dag van gisteren wat Willy tegen hem zei toen hij er achter kwam dat Tonny ook regelmatig wedstrijden van FC Groningen bezoekt. “Jij rijdt vanaf nu met mij mee. Dat was één van onze eerste ontmoetingen”, lacht Tonny. De mannen hebben mooie herinneringen samen. Naast dat ze samen graag naar FC Groningen gaan, zijn ze ook een keer samen naar een wedstrijd van Nederland geweest in Denemarken, Kopenhagen. Dit was voor hem een geweldige ervaring. Willy gaat bijna nooit op vakantie”.



Zo is eigenlijk ook dit idee ontstaan. “We wilden graag iets doen wat de saamhorigheid bevorderd in de straat. Hierin hebben Willy en ik wel initiatief genomen. Het begon met een klein select groepje, maar het werden er steeds meer. Dit jaar heeft denk ik de hele straat meegeholpen met versieren. Dat is wel echt leuk hoor”, gaat Tonny verder.



De mannen doen enorm hun best om de rest van de straat er bij te betrekken. “We hebben dit jaar bij iedereen een briefje door de bus gegooid met de mededeling dat we de straat gaan versieren. Bijna iedereen was op dat moment aanwezig om te helpen. Iedereen draagt zijn steentje bij en dan zijn wel zo klaar. We beginnen vooraan de straat en werken door naar achter”, vertelt Willy. “Het was ooit begonnen met een klein clubje in de straat. Iemand had dan een scherm en een beamer in de schuur staan. Dan gingen we hier voetbal kijken met een groepje. Het is echt een beetje uit de hand gelopen”.



Nu vraag je je misschien af, hoe kom je aan zoveel vlaggetjes? Daar hebben de mannen uiteraard iets voor bedacht. “Mijn zoon ging met een collectebus de straat rond”, zegt Tonny. “Ik denk dat iedereen wel geld heeft gedoneerd. Van al het opgehaalde geld hebben we oranje vlaggetjes gekocht. We hadden er stiekem nog wel meer willen halen, maar dat liet het budget niet toe”.



De vlaggetjes zullen voorlopig nog wel even blijven hangen, maar dat hangt ook af van de prestaties van Oranje. Beide mannen zijn nog niet echt onder de indruk van Nederland. “Het is nog niet denderend, maar ze winnen wel en dat telt uiteindelijk”, zegt Willy. “Nederland heeft echt wel een goed team met een paar uitstekende spelers, maar ze moeten wel uitkijken voor landen als Italië en Frankrijk. Die moet je eigenlijk zien te ontlopen”, gaat hij verder. Ook Tonny kan zich vinden in de woorden van zijn buurman. “Nederland doet het nog niet heel goed, maar het is allang weer leuk om te kijken na jaren van afwezigheid. Verder ben ik echt wel optimistisch, maar Europees Kampioen worden ze denk ik niet. Andere landen zijn beter dan wij”.