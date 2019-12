‘De charme van Verkuno is de ruimte voor meer kunststijlen’

Salon Verkuno laat veel variatie zien

RODEN – Verkuno opent komende vrijdag haar jaarlijkse Salon. In K38 zal nieuw werk van vijftien leden te zien zijn. De Salon geeft jaarlijks een gevarieerd beeld van de kunst die binnen de vereniging gemaakt wordt. Jelly van den Bosch vertelt erover.

In 1998 werd de allereerste Salon georganiseerd door Verkuno. Dit alles naar Frans voorbeeld. ‘De Salon is vanuit Parijs komen overwaaien’, weet Jelly. ‘Al eeuwenlang werd zo’n Salon georganiseerd, maar pas vanaf ongeveer 1880, trad de jaarlijkse expositie meer naar buiten. Dat had er mee te maken dat de impressionisten – wat toen nog een vrij nieuwe stroming was – werden geweigerd. Zij organiseerden hun eigen Salon de Refusés. Dat idee waaide over naar Nederland.’

En Verkuno ging er dus in 1998 voor het eerst mee aan de slag. ‘Het idee was om tijdens de Salon, eens per jaar, nieuw werk te laten zien. Daarbij proberen we ieder jaar ook met een bepaald thema te werken’, zegt Jelly, die zich onder andere de Salon Bomvol en de Salon 1001 Nachten nog levendig herinnert. ‘Vooral die laatste was heel bijzonder. Gasten kwamen met slaapmatjes naar de expositieruimte, waar een hele nacht verhalen aan elkaar zijn verteld. Een unieke ervaring.’

De Salon van 2019 vormt de 21ste in totaal van Verkuno en de vijfde in K38. ‘Het Koetshuis had ook iets als expositieruimte, maar K38 heeft een meer hedendaagse uitstraling’, vindt Jelly. De aankomende Salon zal in verschillende sferen worden gepresenteerd. ‘We draaien het begrip “Salon” een beetje om. Het wordt meer “kunst in de salon”. Dat doen we door onder andere een prentenkabinet in te richten. Daarnaast komt er veel gevarieerd werk te hangen, zodat het een hedendaagse Salon wordt.’

In totaal exposeren vijftien leden van Verkuno. ‘Dat zijn niet alle leden. We proberen zoveel mogelijk leden te laten exposeren. Dat geeft zo’n Salon ook zijn variatie’, zegt Jelly. ‘De charme van Verkuno is dat er niet één bepaalde kunststijl wordt aangehouden. We hebben mensen die landschappen maken, mensen die ruimtelijk werken en mensen die hun heil zoeken in het abstracte.’ Voorwaarde om lid te worden is dat je woont in Noordenveld. En je moet een bepaald niveau hebben. ‘We hebben een ballotagecommissie die, aan de hand van bepaalde criteria, hiermee bezig is. Aan de hand van die criteria kan men dan lid worden. De kunstvorm die zij aanhouden, daar zijn ze vrij in. Het loopt zeer uiteen!’

Net als ieder jaar heeft Verkuno zich tot doel gesteld om de Salon weer wat ‘eigens’ mee te geven. ‘Zo hebben we dit jaar “Pak je pakje”. Bezoekers van de Salon kunnen voor tien euro een klein cadeautje, van tien bij tien centimeter pakken. Deze hangen aan het plafond en herbergen kleine kunstwerkjes. Het is een extra aardigheidje richting het publiek.’

Zelf exposeert Jelly met vijf werken. ‘Dit jaar doe ik dat met modellen. Sinds dit jaar ben ik samen met wat andere kunstenaars bezig met modelkunst. En dit is een mooie gelegenheid om dat werk eens te tonen.’

Thematentoonstellingen zoals de jaarlijkse Salon van Verkuno, inspireren ontzettend. ‘Absoluut. Je krijgt een extra stimulans om iets anders te proberen, en dat is altijd goed’, zegt Jelly. Zij hoopt dan ook van harte dat de bezoekers zullen worden verrast. ‘Door de diversiteit, denk ik dat iedereen aan zijn trekken komt in K38.’

Komende vrijdag vindt om 20:00 uur de opening plaats in Kunstencentrum K38.