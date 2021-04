De Drentse Fiets4Daagse 2021 gaat door

NORG – Het bestuur van de Drentse Fiets4Daagse is ervan overtuigd dat de editie van 2021 door kan gaan. Provinciale staten en de Veiligheidsregio Drenthe hebben groen licht gegeven voor het evenement, dat plaatsvindt van 13 tot en met 16 juli. Roelf Akker, voorzitter van de organisatie in startplaats Norg, is daar blij mee: ‘Het is positief dat er weer wat kan en mag. Dat is een lichtpuntje, nadat een hele poos niets mogelijk was. Als het dit jaar voor het tweede jaar achtereen niet door zou gaan verlies je veel. Dan wordt het moeilijk om het weer opnieuw op te starten.’

Om de Drentse Fiets4Daagse veilig te laten verlopen moet het evenement wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo kunnen deelnemers dit jaar alleen online inschrijven en werkt de organisatie met tijdsloten, zodat er niet teveel deelnemers tegelijk starten.

‘Het is ook nog afwachten of de vergunningen worden verleend,’ zegt Akker. ‘Wij zijn niet alleen afhankelijk van de gemeente Noordenveld, maar onze routes gaan ook door andere gemeentes en de provincie Groningen. Daarnaast is het ook nog onzeker hoe het gaat met de vaccinaties en het aantal coronabesmettingen. Op dit moment gaat het goed, maar dat kan nog veranderen. De burgemeester heeft het laatste woord.’

De organisaties van de zeven startplaatsen, waaronder die van Norg, gaan de komende periode in ieder geval aan de slag met het uitzetten van mooie routes, zodat iedereen in juli hopelijk kan genieten van het Drentse landschap. Roelf Akker verwacht dat rond half mei meer bekend wordt over de verlening van de vergunningen. Vanaf 15 mei zal meer informatie over de exacte invulling van de Drentse Fiets4Daagse te vinden zijn op de website www.fiets4daagse.nl. Daarna kunnen deelnemers zich inschrijven.