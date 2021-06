De Duim van kv Noordenveld voor Anna de Boer en Romee de Rink

RODEN – Onlangs organiseerde korfbalvereniging Noordenveld voor het eerst een digitale Algemene Ledenvergadering. Tijdens deze avond werd de Duim op een bijzondere manier uitgereikt aan Anna de Boer en Romee de Rink. Jaarlijks reikt kv Noordenveld de Duim uit aan de person of een groep personen die in de afgelopen korfbalperiode de korfbalsport in het algemeen en kv Noordenveld in het bijzonder op de kaart heeft gezet. Anna en Romee kregen de prijs doordat zij met hun fantastische inzet bij onder andere de kangoeroes en de pannenkoekentrainingen zorgden voor een spectaculaire ledengroei bij de jongste jeugd. Die waardering oogst niet alleen grote waardering bij kv Noordenveld, maar ook bij de nationale korfbalbond. Een dag na de ALV zette het bestuur van kv Noordenveld Anna en Romee na de kangoeroetraining in de bloemetjes op het nieuwe kunstgrasveld.