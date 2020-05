“De eenzaamheid onder ouderen doet me ontzettend pijn”

50PLUS Westerkwartier spreekt zich uit over coronacrisis





WESTERKWARTIER – In heel Nederland is er momenteel veel aandacht voor ouderen. Senioren van boven de zeventig jaar vallen in de risicogroep voor het heersende coronavirus. En uit de cijfers blijkt ook dat het virus voor hen inderdaad het meest gevaarlijk is. Maar dat is niet het enige. Al wekenlang gelden er coronamaatregelen in Nederland, waarbij fysiek contact met ouderen wordt afgeraden. Het bezoeken van ouderen in verpleeghuizen is zelfs verboden. Eenzaamheid ligt voor deze groep dus op de loer. Velen steunen de ouderen en steken hen door middel van verschillende acties een hart onder de riem. De politieke partij 50PLUS vertegenwoordigt een groot deel van de ouderen. De Streekkrant ging in gesprek met de fractievoorzitter van 50PLUS Westerkwartier, Chris Veeze. Hoe kijkt hij naar de huidige situatie?



“Laat ik beginnen door te zeggen, dat ik denk dat iedereen blij is als we elkaar straks weer normaal in de ogen kunnen kijken”, vertelt Veeze. “De situatie is ontzettend lastig, maar het went inmiddels ook wel. Zelf ben ik fit en ik zit lekker in mijn vel. Dan heb ik een gevoel van onkwetsbaarheid. Voor mijzelf maak ik me momenteel weinig zorgen”. De fractievoorzitter beseft zich echter maar al te goed dat het coronavirus een groot probleem is over heel de wereld. Dat een groot deel van zijn achterban, stemmers van 50PLUS, in de risicogroep vallen, weet hij ook. “Tuurlijk maak ik me daar wel wat zorgen over en houd ik er ook rekening mee. Zelf ken ik persoonlijk geen ouderen die het hebben, maar ik weet dat het virus ook hier in het Westerkwartier heerst. Volgens de laatste cijfers zijn er twee overledenen als gevolg van het coronavirus. Wellicht zijn dit er meer, omdat alleen geteste personen worden meegeteld als ze overlijden”, aldus Veeze.



Ook in het Zonnehuis in Zuidhorn zijn coronagevallen bekend en zijn er eveneens bewoners overleden als gevolg van het coronavirus. Verschrikkelijk, vindt Veeze. Hij wil daarom ook graag dat de gemeente iets doet om verspreiding van het virus binnen het woonzorgcentrum te voorkomen. “Ik vind bijvoorbeeld dat het personeel gedurende de coronacrisis altijd mondkapjes moet dragen. Dat had sowieso al veel eerder gemoeten, in heel het land. Helaas heeft de gemeente ook laten weten momenteel niets te kunnen betekenen voor het Zonnehuis, voor bijvoorbeeld extra mondkapjes. Ik vind dat de overheid niet alles op alles heeft gezet om verspreiding van het virus binnen verpleeghuizen te voorkomen”. De fractievoorzitter van 50PLUS Westerkwartier snapt het tekort aan mondkapjes overigens ook niet. “Ik denk dat er genoeg mensen in verschillende bejaardentehuizen zijn die mondkapjes willen en kunnen maken. Dat zou juist nu wenselijk zijn”, aldus Veeze.



Daar waar de fractievoorzitter zijn zorgen voor de gezondheid van de ouderen deelt, heeft hij nog een veel grotere zorg. En dat is de eenzaamheid onder diezelfde groep. “Dat is heel erg en het doet me ook ontzettend pijn”, laat Veeze weten. “We kunnen er echter niets aan doen. Afgelopen week zijn de coronamaatregelen opnieuw verlengd, maar ik vraag me af waarom er voor ouderen in verpleeghuizen niet een versoepeling kan komen. Ook bij supermarkten wordt er gewerkt met schermen en dat zou daar ook gedaan kunnen worden. Naar mijn idee kunnen familieleden zonder klachten ‘gewoon’ naar binnen, eventueel met een mondkapje voor. Personeel van de verschillende woonzorgcentra komen ook binnen en juist de medewerkers nemen het virus mee. Waarom kunnen familieleden van bewoners dan niet naar binnen?”



Verder merkt Veeze, die overigens zelf in Leek woont, wel dat ouderen voorzichtig zijn. Mensen op leeftijd gaan minder snel het huis uit en zijn terughoudend met bezoek. “Ook in verpleeghuizen en woonzorginstellingen houden mensen afstand van elkaar en voeren ze gesprekken terwijl ze de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Mensen gebruiken hun gezonde verstand en dat is juist nu extra hard nodig. Ik merk wel dat dementerende ouderen het zwaar hebben. Velen van hen begrijpen niet dat ze geen bezoek krijgen. Voor hen moet het ook ontzettend lastig zijn”, aldus Veeze.



Daar waar veel ouderen momenteel weinig te doen hebben, vermaakt de fractievoorzitter zich wel. “Ik zit niet zielig in een klein kamertje achter de geraniums. Ik heb genoeg te doen, zoals onder andere mijn werkzaamheden in de gemeenteraad”, aldus Veeze. De inwoner van Leek verwacht dat de meeste coronamaatregelen na 19 mei niet nogmaals verlengd worden. “Ik denk dat na 19 mei de horecagelegenheden weer open mogen en dat het normale leven weer een beetje op gang komt. Dat evenementen tot 1 september zijn geannuleerd, snap ik wel. Maar ik hoop dat het daarna dan ook echt klaar is. Voor nu is het alleen maar afwachten en hopen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers vallen. Gezondheid staat voorop”.



Commotie binnen 50PLUS

Op landelijk niveau is er momenteel veel discussie binnen 50PLUS. Er zou binnen de politieke partij veel commotie zijn rondom provinciale bestuurders. Veeze wil er niet al te veel woorden aan vuil maken. “Ik wil me er niet teveel mee bemoeien en dan kan ik er beter niets over zeggen. Het enige dat ik wil, is dat het snel wordt opgelost. Als partij willen we rust. We stonden er zo goed voor en ik betreur dan ook ten zeerste dat dit nu gebeurt. Ik hoop dat de problemen voor de volgende verkiezingen zijn opgelost. Deze negativiteit levert ons een hoop schade op, maar ik hoop dat dit kan worden beperkt. Hier in het Westerkwartier proberen we er zo weinig mogelijk mee bezig te zijn, maar tuurlijk denk je er wel aan”, besluit Veeze.