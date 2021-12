De eerste kerstbomen staan alweer!

RODEN – Traditiegetrouw is de Vrije Tijd Tuinders in Roden afgelopen zaterdag alweer begonnen met de kerstbomenverkoop. Op het volkstuinencomplex naast de brandweerkazerne stonden vrijwilligers vanaf 09:00 uur ’s ochtends klaar om mensen te helpen met het uitzoeken van een kerstboom. Ondanks de barre weersomstandigheden, kwamen toch verschillende inwoners van Roden en omstreken op de kerstbomenverkoop af.



Dit jaar zijn er weer uitzonderlijk mooie bomen uitgezocht bij een kweker, zowel blauwe als gewone. Daarnaast zijn de afgelopen jaren op eigen terrein kleine kerstbomen in pot opgekweekt. Ideaal dus voor diegene die een lokale boom uit Roden in huis wil halen. Belangstellenden kunnen de komende weken dagelijks van 09:00 tot 16:30 uur terecht bij de Vrije Tijd Tuinders in Roden. De vrijwillige verkopers helpen graag met het uitzoeken van een passende boom en brengen deze indien nodig naar de auto. Kerst komt steeds dichterbij, dus een beetje gezelligheid in huis is in deze periode zeker geen overbodige luxe!