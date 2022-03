De eerste oogst!

HUIS-TER-HEIDE – Op de velden van Aspergeboerderij Hoorn lonken de eerste kopjes naar de zon. En betekent dat het aspergeseizoen begonnen is. Dankzij het mooie weer van de afgelopen weken ging het ineens snel, weet Hermen Hoorn die gauw een clubje stekers heeft opgetrommeld om de asperges uit de grond te halen. Wat ook helpt is dat de ruggen waarin de asperges staan verwarmd worden middels biovergisting. Onder die ruggen liggen leidingen waarin het water tot 30 graden verwarmd wordt. Het aspergeseizoen loopt tot ongeveer juni. Het witte goud is te koop in de boerderijwinkel in Huis-ter-Heide.