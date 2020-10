‘De emoties zitten hoog, dit was mijn levenswerk’

Einde aan twintig jaar historie: Tommy Hut stopt met oud papier ophalen

NOORDENVELD – Tommy Hut heeft het er zwaar mee. Steeds lastiger werd het om rond te komen met het op halen van oud papier in de regio. Van drie cent per kilo kun je niet leven. De oud papierprijs is de laatste jaren steeds verder onder druk komen te staan. Toen vorige week ook nog de vrachtwagen van Tommy er de brui aan gaf, zat er niets anders op dan te stoppen. De laatste ritjes doet hij met zijn tractor met aanhanger. Twintig jaar historie schiet voortdurend door zijn hoofd.

Woensdagmiddag drie uur. Het allerlaatste bezoekje aan de Krant in Roden, waar hij wekelijks de oude kranten ophaalt. Elk ritje dat hij nu nog maakt is de laatste. Bij sommige klanten komt hij al twintig jaar. En dat maakt het zo moeilijk, zegt een emotionele Tommy die twintig jaar geleden op zijn skelter begonnen is. “Het is confronterend. Ik heb mijn klantenkring zelf opgebouwd. Mooie contacten. Bij veel mensen stond de koffie altijd klaar als ik langskwam. Dat je daar straks niet meer komt doet pijn. Maar het is niet anders. Als het nu niet was gebeurd, was het wel ergens aan het einde van het jaar gebeurd. Dit kon niet meer. Ik heb een gezin, mijn vrouw Antje en onze dochter Thessa van bijna vier die straks naar school gaat. Hier kan ik de touwtjes niet van aan elkaar knopen. De vrachtwagen was af, nodig aan vervanging toe. Dat kan ik niet betalen. De reacties die ik krijg zijn mooi. Ze vinden het ontzettend jammer dat ik stop. Ik hoop dat ik straks aan de slag kan als vrachtwagenchauffeur. Als nationaal chauffeur, dat lijkt me wel wat. Dan heb in ieder geval geen spanningen meer. Want die waren er de laatste tijd veel. Ik wil bij deze heel graag al mijn klanten bedanken voor het vertrouwen dat ze me hebben gegeven.” Tommy’s lip begint te trillen. Hij heeft het zichtbaar moeilijk. Nog één keer kijkt hij achterom. Dan springt hij op zijn trekker en rijdt het terrein af. Een einde aan een iconisch tijdperk.