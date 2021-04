De Esborg uit Roden maakt vogelhuisjes voor AVSN

RODEN – De activiteiten en excursies van de Agrarische Vrouwen Studiegroep Noordenveld (AVSN) konden afgelopen seizoen helaas niet doorgaan vanwege corona. Om de leden een hart onder de riem te steken en hen op te vrolijken liet het bestuur 40 vogelhuisjes maken door leerlingen van praktijkschool De Esborg in Roden.

‘De landbouw wordt steeds duurzamer en de afgelopen tijd zijn we veel bezig geweest met het thema biodiversiteit,’ vertelt Dieneke Hofsteenge-Kok. ‘Het leek ons daarom leuk iets te doen met bijen of vogels. Wij hebben een stagiair van De Esborg, waar ze ook veel met hout doen. Zo kwamen we het idee om De Esborg te vragen vogelhuisjes voor ons te maken.’ De huisjes kunnen thuis ook nog beschilderd worden, zodat ze garant staan voor uren knutsel- en kijkplezier. ‘Op deze wijze willen we onze leden een glimlach bezorgen,’ aldus Hofsteenge-Kok.