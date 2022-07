De G-sporters van Golfclub Holthuizen, daar kun je niet omheen!

‘Er zijn wegen voor ouders om een kind met een beperking te laten sporten’

RODEN – De G-golfers van Golfclub Holthuizen deden onlangs mee aan de Special Olympics in Twente. En met een indrukwekkend resultaat, een bronzen medaille voor Sander, zilver voor Janine en goud voor Job. Hoog tijd om eens nader kennis te maken met deze G-sport. Maar waar staat die G eigenlijk voor?

Het is al snel duidelijk dat het de G is van Geweldig, Getalenteerd, Gezellig en Geslaagd. G-sport is sport voor mensen met een beperking. En dat is bijzonder belangrijk, vertelt Jolanda van Lienden, moeder van Goud-drager Job. ‘Iedereen in Nederland zou moeten kunnen sporten. Ook deze groep mensen. Het is goed voor de motoriek, de sociale contacten, de concentratie en het in beweging komen, want deze doelgroep heeft nogal eens de neiging om veel te zitten. En een rondje golf is toch gauw zo’n zes kilometer. Maar het is ook lastiger voor deze mensen om de weg naar een golfclub te vinden. Golfen staat bekend als een dure sport, en van een Wajong uitkering kun je dat eigenlijk niet betalen. Gelukkig kent Holthuizen speciale tarieven voor deze doelgroep, zodat de kosten van een lidmaatschap meevallen. Daarnaast heeft niet iedereen vervoer en is er niet bij elke vereniging een plek. En er moet natuurlijk ook begeleiding zijn.’

Bij Golfclub Holthuizen heeft een aantal golfers zich opgeworpen als begeleider, zij trainen als maatjes regelmatig met de G-golfers. Janine, Job en Sander trainen ook regelmatig bij de golfclub in Eelde.

Janine denkt nog met veel plezier terug aan het de Special Olympics, en dan vooral het openingsfeest vooraf. ‘Ronny Ruysdael was er om te zingen,’ zegt ze en ze begint weer te lachen bij de herinnering eraan. Sander vond dat allemaal een beetje kinderachtig, hij ging vooral voor de sport. Voor hij ging golfen probeerde hij ook al eens de ruitersport. ‘Maar ik ben zo lang, dat ik gewoon mee kan lopen als ik op een paard zit,’ vertelt hij. Job moest bij zijn deelname aan de Special Olympics kiezen tussen zwemmen en golfen. Dat golfen een goede keus was, bewijst zijn gouden medaille.

‘Momenteel heeft Golfclub Holthuizen drie G-leden, er zouden er nog best drie bij kunnen,’ vertelt Lon van der Heide. Zij is lid van de Golfclub en een van de begeleiders. ‘In oktober hebben we een open dag voor woongroepen, om te kunnen laten zien wat de sport inhoudt. Er zijn ook leuke evenementen waar we naar toe gaan, zoals toernooien onderling, soms een dagje Appelscha. Het is echt heel leuk. Mensen denken al gauw dat ze het niet kunnen betalen, maar daar zijn potjes voor.’

Jolanda vult aan: ‘Het is best ingewikkeld voor ouders om de juiste wegen te vinden om hun kind met beperking te laten sporten. Maar via Unieksporten.nl zijn die wegen te vinden. Deze website helpt je daarmee, ook bij het aanvragen van fondsen. Daarnaast heeft de gemeente Noordenveld een Activiteitenladder, daarmee kunnen mensen kennismaken met een sport.’

Job vond de Special Olympics ontzettend leuk om te doen. ‘Je gaat er echt voor oefenen. En je leert andere mensen kennen en ziet mensen terug die je al eens bij andere onderlinge wedstrijden hebt leren kennen. Het was de eerste keer dat ik aan de Special Olympics meedeed.’

Leo van der Heiden, ook een begeleider, vindt het jammer dat er landelijk niet meer aandacht aan de Special Olympics wordt geschonken. ‘Het een groots gebeuren. En niet alleen voor de golfsport natuurlijk, er doen allerlei sporters aan mee. Maar ik praat nu even voor onze sporters. Ze kunnen het even goed als andere golfers. Het enige waar ze meer moeite mee hebben, zijn de bijkomende zaken, zoals de regels, het tellen en de etiquette. Ze gaan er heel goed mee om als ze niet winnen.’

Job vindt dat heel normaal. ‘Je moet een ander feliciteren als die wint. Je kunt toch ook blij zijn als iemand anders een hele mooie bal slaat. Dat hoort ook bij deze sport.’

Leo verzucht: ‘Daar kunnen veel andere sporters een voorbeeld aan nemen.’