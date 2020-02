‘De geweldige dokter Paul’ zorgt voor avond topvermaak in Lieveren

LIEVEREN – Maanden repeteren tot in den treure repeteren werpt zijn vruchten af. Dat bleek afgelopen zaterdag maar weer, toen De Krant getuige was van een hilarisch toneelstuk van de OBK Lieveren. De toneelvereniging bracht de klucht ‘De geweldige dokter Paul’ ten tonele. Een geestig verhaal over dierenarts Paul. De spelers, te weten Arjan Kamps, Carolien Boer, Romke Rozema, Jan Willem van Wilgen, Alie Dijk, Esther Ploeg, Japke van der Kooi, Bert Wilkens, Jantsje de Vries en Lida Sanneman, maakten er een waar spektakel van. Het bomvolle Hart van Lieveren waardeerde het stuk dan ook met een overrompelend applaus. Na tijd was er muziek en ontspanning, iets wat de spelers wel konden gebruiken. Komende zaterdag vindt de laatste toneelavond voor OBK plaats. Daarna hebben ze weer een paar maanden rust.