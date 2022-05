De gifbeker is eindelijk leeg voor FC Groningen

GRONINGEN – Na zeven nederlagen op rij is de gifbeker eindelijk leeg voor FC Groningen. Voor eigen publiek zette FC Groningen alles op alles om het seizoen 2021/2022 met een goed resultaat af te sluiten, maar daar kwam niets van terecht tegen Cambuur Leeuwarden: 2-3.

De wil was wel degelijk aanwezig, maar binnen de lijnen kreeg de ploeg van FC Groningen-trainer Danny Buijs het niet voor elkaar om nog eenmaal voor een opleving te zorgen. Al na een klein kwartier kwamen de gasten uit Leeuwarden op voorsprong dankzij een treffer van Cambuur Leeuwarden-aanvaller Roberts Uldrikis. Kansen op de gelijkmaker zette de thuisploeg er in de eerste helft niet tegenover, al was FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge voor rust tot tweemaal toe gevaarlijk. De automatismen waarmee FC Groningen in betere tijden tot goede resultaten stonden zondagmiddag buiten werking en dat leidde tot een negatief clubrecord. Nog nooit verloor FC Groningen in de clubhistorie zeven maal op rij en dat deze fase zich afspeelde in een periode waarin de club nog in de race was voor de play-offs, maakte het extra zwaar te verteren voor de fans die zondagmiddag aanwezig waren in de Euroborg.

Vlak na de onderbreking zorgde Cambuur Leeuwarden ervoor dat de kans op een overwinning voor FC Groningen heel klein werd, want Cambuur Leeuwarden-aanvaller Mees Hoedemakers gaf FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh wederom het nakijken. Toch was het FC Groningen-aanvaller Jørgen Strand Larsen die de spanning na een klein uur spelen weer terugbracht, maar voordat de zoektocht naar de gelijkmaker kon worden geopend, lag de bal op de stip in het verkeerde strafschopgebied op de stip. Cambuur Leeuwarden-aanvaller Issa Kallon maakte geen fout vanaf elf meter en daarmee was het duel feitelijk beslist. In blessuretijd scoorde FC Groningen-aanvaller Romano Postema nog wel de 2-3, maar een overwinning is over beide helften bekeken geen enkel moment serieus in beeld geweest en daarmee zit het seizoen erop voor FC Groningen. Een jaar waarin hoogtepunten en dieptepunten elkaar afwisselden.

Meestal klopt het dat je aan het einde van de rit staat waar je hoort te staan en als dat voor FC Groningen de twaalfde plek betekent zou je daar vrede mee moeten hebben, maar op de vraag waarom de ploeg zeven wedstrijden voor het einde plotseling in een vrije val terechtkwam, blijft het antwoord lastig te vinden. Voor, tijdens en na elke competitieronde werden er keurige analyses gedeeld waar het fout ging, maar een middel om de weg weer terug te vinden kon binnen de lijnen niet worden aangewend. Voor iedereen die FC Groningen een warm hart toedraagt een grote teleurstelling, maar wellicht lagen de verwachtingen dit seizoen beduidend hoger dan de ploeg kon waarmaken. Buijs gooide het roer tegen Cambuur Leeuwarden door blessures van Mo El Hankouri en Bart van Hintum nog wel om. Zo werd FC Groningen-aanvaller Michael de Leeuw gepasseerd en werd Romano Postema zijn vervanger.

FC Groningen-middenvelder Emanuel Matuta startte eveneens in de basis, maar het gewenste effect bleef achterwege en dat maakte het afscheid van Danny Buijs die ook goede resultaten achterliet in zijn periode bij FC Groningen tot een teleurstelling. Niettemin kreeg de trainer een staande ovatie van de supporters en natuurlijk is dat terecht. Naast Buijs nam FC Groningen zondag eveneens afscheid van assistent-trainer Adrie Poldervaart die komend seizoen aan de slag gaat als trainer van De Graafschap. De 51-jarige Poldervaart is in Doetinchem de opvolger van Jan Vreman. Waar Buijs zijn loopbaan komend seizoen vervolgt is vooralsnog onbekend.